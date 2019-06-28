▲香港首家Shake Shack位在中環IFC商場。（圖／香港旅遊局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

台灣暫時沒譜，那就來香港吃美國東部最有名的漢堡吧！人氣街頭漢堡Shake Shack ，以100%天然安格斯牛肉堡 ShackBurger 及雞肉漢堡Chick’n Shac作為當家招牌，全球共設立50間分店，目前香港有兩間門市，一家在中環IFC商場，一家在金鐘太古廣場，由美心集團代理，目標在2027年在香港、澳門拓展到14間分店。

▲100%全天然的安格斯牛肉堡 ShackBurger是當家招牌。

除了Shake Shack 招牌外，香港店更推出一系列香港才有的選項，包括 Milk TeaShakes（雲呢拿 frozen custard 及黑茶）、HK Style concrete（雲呢拿 custard、西多士、花生醬及香蕉，面層淋上楓糖漿）、The Heart & Tart of Central concrete（雲呢拿 custard、蛋撻及士多啤梨蓉）及 That’s My Jam concrete（雲呢拿 custard、Jam Story 芒果熱情果果醬、新鮮覆盆子及酥餅碎塊）等。

▲吃素食的朋友，也有Shroom Burger選項。

Shake Shack 香港店的招牌起士漢堡 ShackBurger®，其漢堡扒以全天然安格斯牛肉打造，直接由優質原塊牛排切割而成，配上生菜、蕃茄及自家出品的ShackSauce®。吃素食的朋友，也有Shroom Burger選項，換上鮮炸原隻大啡菇及滿滿明斯特及車打芝士。

由紐約麥迪遜廣場公園熱狗車發展成「街頭」漢堡品牌，Shake Shack 的熱狗堡算是元祖，熱狗採用100%全天然牛肉腸，不添加激素及抗生素，配上 Shake Shack 特製美國芝士醬，跟漢堡、配料一口咬下超過癮。

▲Shake Shack 的Flat-top dogs跟漢堡或熱狗都很搭。

Shake Shack® 香港 ifc 店座擁無敵維多利亞港視野，更可容納超過 46 位客人。值得一提的是，為貫徹 Shake Shack Stand For Something Good® 的理念，香港店將會捐獻5%的營業額給非營利組織「心靈雞湯兒童基金」，以扶助弱勢兒童。

▲香港目前有兩個門市，一家在中環IFC商場，一家在金鐘太古廣場。



Shake Shack 香港店

地址： 中環金融街 8 號國際金融中心商場四樓平台 4018 號舖

營業日： 上午 11 時至晚上 11 時 （最後下單時間： 晚上 10 時 30 分）

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