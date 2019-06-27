搶先看／90度透明滑水道免費玩！新月水道節6/29開幕 每天限2梯次

▲2019新月水道節6月29日正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／新北報導

「2019新月水道節」將在本週六（6/29）正式開幕，為期1個月讓民眾免費瘋玩！今年首度開放免報名，開放每天下午3點及6點入園，今年特別打造6米高、17米長全透明管水滑梯，垂直滑下來只要5秒，水樂園整體概念以「恐龍」為意象，設計出6大主題戲水池，小朋友又有消暑新去處。

▲「極速水滑梯」是今年最大亮點，兩管透明滑梯總長17米、高6米，滑下來只要5秒。

新北市高灘處科長廖英琦說，「極速水滑梯」是今年最大亮點，兩管透明滑梯總長17米、高6米，垂直90度的透明旋轉滑道，從新月橋牽引道上滑下來只要5秒，算是一個大突破，另外，水樂園特別以大小朋友都愛的「恐龍」做為視覺設計，依照不同類型的恐龍造型規劃出多樣化戲水池。

▲延續前2年的熱烈迴響，新北市政府再度把新月廣場變身滑水樂園。

延續前2年的熱烈迴響，新北市政府再度把新月廣場變身滑水樂園，為讓民眾不再受限於報不到名的困擾，今年首度採免報名，直接到現場直接排隊玩，分別於每日下午3點及6點共二場次入園，每場次體驗150分鐘，值得一提的是，玩水時全程需穿著泳裝，另外，現場雖有救生員，但為維持孩童安全，家長需入園陪同。

▲水樂園現場規劃為6大主題遊樂區，除了全透明的極速水滑梯之外，還有雨林區、 翻越恐龍谷、 侏儸紀叢林、 勇闖恐龍窟、 寶寶恐龍池。

水樂園現場規劃為6大主題遊樂區，除了全透明的極速水滑梯之外，還有雨林區、 翻越恐龍谷、 侏儸紀叢林、 勇闖恐龍窟、 寶寶恐龍池。廖英琦說，從新月橋上往下看，會發現新月廣場是新月的圖騰，平常是活動廣場，夏天則變為水樂園，29日會舉行啟用儀式，為 「2019新月水道節」揭開序幕。

▲新月廣場夏天變為親子最愛的水樂園。

▲新月水道節去年報名首日早上11點前就湧進60萬人次，今年改採免報名現場排隊。（圖／新北市府高灘處提供）

6大主題遊樂區介紹

極速水滑梯：體驗高6米、長17米全透明地心引力的極速快感

雨林區：彷彿進入森林瀑布，享受如同森林浴的體驗

翻越恐龍谷： 挑戰翻越恐龍骨頭的刺激感

侏儸紀叢林：探索最原始的叢林障礙

勇闖恐龍窟：暴龍、三角龍、迅猛龍的大型氣墊溜滑梯，以及大型玩水池

寶寶恐龍池： 提供5歲以下小朋友的恐龍窟初體驗

2019新月水道節

地點：新月橋新月廣場（新莊區）

時間：6月29日至7月28日連續30天，每日下午3點到晚上9點（7月8日、7月15日、7月22日休園）

