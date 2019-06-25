桃竹竹苗區域治理平台　籌組穆斯林友善旅遊環境聯盟

▲桃竹竹苗區域治理平台4名縣市首長竹縣楊文科(左起)、苗縣徐耀昌、桃市鄭文燦、竹市林智堅 ，共同見證簽署穆斯林友善旅遊環境。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府在25日下午3時在西湖渡假大飯店舉辦桃竹竹苗區域治理平台籌組「穆斯林友善旅遊環境聯盟」儀式，透過桃竹竹苗區域治理平台聯合苗栗縣、桃園市、新竹縣及新竹市等4縣市觀光旅遊產業公協會共同簽署合作，並在苗栗縣徐耀昌縣長、桃園市鄭文燦市長、新竹縣楊文科縣長及新竹市林智堅市長等4縣市首長的共同見證下完成聯盟籌組儀式，期望透過聯盟的力量營造友善穆斯林的旅遊環境。

首長會議今天通過「ABLM」4項主要提案，A是桃園提出的桃竹竹苗多媒體語音AI稅務服務推廣計畫、B是竹縣提的4縣市單車路網連貫、L是竹市籌辦2021台灣燈會、 M是苗栗提的穆斯林友善旅遊環境。

▲桃竹竹苗區域治理平台4名縣市首長，頭戴穆斯林禮拜帽，見證簽署穆斯林友善旅遊環境。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣長徐耀昌表示，穆斯林友善環境需仰賴觀光產業齊心營造，目前桃竹竹苗共有23家獲得清真認證的觀光業者，期盼透過策略聯盟的力量帶動，力邀更多業者加入，提供專屬於穆斯林的旅遊行程，吸引更多穆斯林遊客到桃竹竹苗縣市觀光。

新竹市林智堅市長指出，新竹市即將主辦2021臺灣燈會，希望借鏡桃竹苗3縣市過去主辦經驗的傳承，讓活動能更加盡善盡美，並結合4縣市地方特色景點串連，共同推出小旅行方案，發展觀光及帶動產業發展。

桃園市長鄭文燦表示，此次提案「桃竹竹苗多媒體語音AI 稅務服務推廣計畫」，就是將去年底桃園市上線稅務智能客服系統經驗加以分享，希望經由共組跨區聯合AI稅務知識庫，加強為民服務效能。

新竹縣長楊文科建議，近年來單車運動蔚為風潮，各縣市也致力於自行車道興設，但鄰接縣市自行車道串接上有不連貫狀態，希望透過平台系統性整合，向中央爭取經費，並打造桃竹竹苗區更完整自行車串連路網。

最後，縣長徐耀昌偕同桃竹竹首長換穿穆斯林戴上回教禮拜帽逐一參訪展攤，希望縣市合作發揮客家人好客精神，從尊重文化差異及提升友善接待品質，結合民間與政府資源通力合作，搶攻全球穆斯林17億人口龐大旅遊商機。