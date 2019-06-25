國泰萬怡酒店Buffet推夏日燒烤宴　享用美國戰斧牛排不加價



▲美國Prime戰斧牛。



記者黃士原／台北報導、攝影

搶攻暑假餐飲消費市場，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐廳自7月1日至9月15 日推出夏日燒烤宴，有美國Prime戰斧牛、現切燒烤榖飼肋眼牛排、鹽烤天使紅蝦、明太子雞肉串、醬燒火烤蒲鰻魚等20道燒烤美味，同時再加碼推出雪花冰，不用加價就能享用。

MJ Kitchen自助餐廳夏日燒烤宴，週一至週日自助午餐每位1,080元+10%，自助晚餐每位1,280元+10%，同時推出台灣生啤酒暢飲，暢飲價每位只需加價229元+10%。





▲現切燒烤榖飼肋眼牛排。





▲經典燒烤牛舌串。



暑假強檔美食MJ Kitchen夏日燒烤宴第一輪率先推出現切燒烤榖飼肋眼牛排，抹上主廚精選香料、芥末汁後燒烤而成，午餐期間供應；晚餐改成美國Prime戰斧牛，以各式香料調味，並以130度烤約2小時，烤香的外層完美鎖住牛肉原汁。其他還有主廚特製的碳烤照燒羊小排、蒜蓉烤扇貝、鹽烤天使紅蝦、培根洋蔥捲及燒烤玫瑰油雞腿。

第二輪MJ Kitchen夏日燒烤宴自8月12日起上菜，持續提供燒烤榖飼肋眼牛排(午餐提供)、美國Prime戰斧牛(晚餐提供)，新上菜的有燒烤原味厚切骰子牛、經典燒烤牛舌串、明太子雞肉串、蒜蓉烤生蠔及醬燒火烤蒲燒鰻魚(晚餐提供)等燒烤料理。





▲蒜蓉烤扇貝。





▲鹽烤天使紅蝦。



輪番上桌的各式燒烤美味還有孜然羊肉串、岩鹽鯛魚下巴、椒鹽日本香魚、台式蒜味香腸、燒烤蔬菜青椒、奶油玉米、燒烤美人腿、炭烤玉米筍等。