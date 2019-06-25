果然匯板橋店開幕！「綠竹筍祭」限時1個月　攜手新北農會推創意料理

▲果然匯板橋店開幕，店內裝潢呼應蔬食主題，有許多綠色植栽。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／新北報導

蔬食連鎖Buffet「果然匯」第4家分店正式進駐板橋遠東百貨，嚴選在地當季新鮮食材料是一向是果然匯堅持的原則，此次板橋店開幕，特別和新北市府合作推出「新北綠竹筍祭」，選用當令優質在地綠竹筍，研發多款創意料理，同時首度推出「自製手工冰淇淋」，製作沒有添加物的冰淇淋，為消費者健康把關。

▲果然匯板橋店首度推出「自製手工冰淇淋」。（圖／記者徐溱謐攝）

果然匯主廚針對竹筍的特性研發多款創意料理，有現做的綠竹筍披薩、清爽脆口的越式鮮筍米捲、酸香開胃的夏日嫩筍沙拉、細緻可口的松露細筍麵、鮮美清甜的雪蓮果紅油嫩筍、以及綠竹筍田樂燒和鮮筍竹笙湯等，中西日不同的料理手法，更凸顯綠竹筍的特性，讓饕客們吃到當季最新鮮的好滋味。

綠竹筍披薩

自製義式手作披薩餅皮，鋪上1公分立方的當令綠竹筍丁，搭配特製酸甘茄汁沙拉醬，採世界拿坡里大賽指定窯爐高溫現烤出爐，義國料理與在地食材的創意結合。

越式鮮筍米捲

選用夏季當令綠竹筍和芋頭、南瓜、綠菊苣與紫高麗菜，以越南米片包裹捲起，單吃原味清爽，沾上胡麻醬或辣醬，層次有味。

夏日嫩筍沙拉

選用夏季盛產綠蘆筍、嫩筍與筊白筍等當令蔬菜，淋上巴薩米可葡萄醋與醇厚梅汁特調的醬汁，酸香開胃。

松露細筍麵

當令竹筍清蒸鎖住原汁香甜，細切成筍麵，淋上香菇昆布醬汁，最後點綴松露風味鴻熹菇。

雪蓮果紅油嫩筍

當令新鮮綠竹筍、秋葵、白果以及富含膠原蛋白的高雪蓮子等豐富食材，清蒸最能鎖住筍的鮮美甘甜，並佐簡單調味，起鍋前淋上以紅蘿蔔提煉的紅油添色與滋潤。

綠竹筍田樂燒

當令竹筍清蒸鎖住原汁香甜，切塊串烤讓表面略具脆度，擠上特製田樂燒醬，再烘烤一會兒，將田樂醬與竹筍的香氣發揮更極致。

鮮筍竹笙湯

採營養價格極高的巴西蘑菇、蔭瓜等食材焢湯，再加入爽口的綠竹筍，多汁的綠竹筍與調和濃郁的巴西蘑菇香，湯頭清爽而層次豐富。

果然匯積極找尋優良的農產品及食材做整合，此次與新北市合作，認同新北市的農產品質優多元，也符合品牌價值。新北市農業局長李玟表示，每年6～9月是新北綠竹筍的盛產季節，綠竹筍有低熱量、低膽固醇、高纖維的特性，是新北健康三寶之一，另外山藥、地瓜也是新北市的特產，期待能持續推廣健康飲食。

▲果然匯板橋店除了綠竹筍創意料理外，buffet的餐點也非常多樣。（圖／記者徐溱謐攝）

果然匯板橋店率先獨家推出「自製手工冰淇淋」，耗資百萬元購置義大利原裝冰淇淋機，選用國內具有信譽的原物料、國外天然果泥，研發花生、芝麻、芒果、巧克力、草莓、柚子檸檬等多款口味，不添加乳化劑。另外，沙拉區的各色蔬菜以臭氧水清洗並展示在消費者眼前，讓大家吃得更安心。

▲果然匯板橋店室內空間規劃明亮舒適，雙人約會或多人聚餐都很合適。（圖／記者徐溱謐攝）

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