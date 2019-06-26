遊全羅南道！乘坐「吊椅式纜車+單軌列車」　登無等山俯瞰光州美景

▲無等山國立公園的單軌列車架設在山頭，可以俯瞰綿延的山脈和光州市景。

記者徐溱謐／韓國報導、攝影

全羅南道是南韓西南方的行政區，境內有豐富的自然資源和多座國立公園，其中無等山國立公園因為地勢高，難以找到與之匹敵的高山，連名次都難以計算，因而得名「無等山」。園區內的制高點有一個展望台，能夠俯瞰光州市景，可以乘坐吊椅式纜車上山，再搭乘單軌列車到展望台，站在山頂欣賞腳下像積木般的房子。

▲搭乘吊椅式纜車上山可以欣賞山中景色。

無等山位於光州、潭陽郡與和順郡交界處，也被稱做武岳、武珍岳、瑞石山或立石山，海拔1186公尺，山勢和緩，是觀光客和當地居民踏青的好去處。園區內除了有登山步道之外，最受歡迎的就是能夠悠哉徜徉山林中的吊椅式纜車，還有架設在山頭上的單軌列車，兩者的速度都不會很快，也沒有什麼危險性。

▲無等山國立公園山勢緩和，不論當地人或是觀光客都喜歡上山踏青。

乘坐吊椅式纜車和單軌列車的售票處在無等公園飯店旁邊，門口的售票處有標註搭乘的票價，但目前售票窗口已經關閉，要買票可以直接到一樓的便利商店櫃檯購買，買好之後就可以上二樓纜車的乘車處，有工作人員會引導遊客排隊搭乘。

▲吊椅式纜車和單軌列車的售票大樓。

吊椅式纜車的結構非常簡單，除了座椅之外只有一個安全桿防護，腳下也有一支桿子放腳。準備搭乘時，工作人員會請遊客站在檯子上，等覽車抵達，會稍微讓纜車固定，遊客只要往後坐到椅子上，將安全桿往前拉，就可以出發了。

▲工作人員會幫忙把纜車固定住，協助乘客坐定並放妥安全桿。

沿途的景色非常清幽，只有陣陣鳥鳴和青翠的樹林相伴，纜車沿著山勢緩緩上升，一開始和地面的距離很接近，高度漸漸提升，底下也有網子確保安全，纜車間的間距也很寬敞，整趟遊程都沐浴在山林中，沒有雜亂的人聲干擾。

▲吊椅式纜車的周遭都是茂密的樹林，蟲鳴鳥叫四起。

▲纜車終點可以看到光州市景，但僅有一小部分。

抵達終點站後，往下望去就能看到光州成群的建築物，不過更遼闊的景色還在後頭，再往樹林裡走一段路就會抵達單軌列車乘車處，沿著樓梯上去高台，單軌列車駕駛員正等著載大家到展望台。列車共有3節車廂，每個車廂有6個座位，2個人一起坐，除了駕駛員的位子外，一列車可以坐16個乘客，每個座位都有安全帶。

▲搭乘單軌列車可以傲視四方，俯瞰山中景觀。

園區內的單軌列車只有2台，是到展望台唯一的交通工具，約會在展望台下車處停留10~15分鐘讓遊客拍照。單軌列車的軌道就架設在山頭上，兩側都是青翠的山脈和河谷，在山脈的夾縫之間也可以看到遙遠的光州市區，行進速度緩慢，讓遊客可以在車上拍照。

▲單軌列車是到展望台唯一的交通工具。

到展望台的站點後，沿著木頭階梯往上走2分鐘，就會看到山頂的八角觀景亭，一旁的木棧平台就能眺望光州市景，順著觀景亭的旋轉樓梯走到2樓，制高點的景觀毫無遮蔽，能夠360度環視整個光州，城市的高樓瞬間變成腳下的小積木，吹著涼涼的風也讓人忘卻煩惱。

▲從木造平台往外看也可以看到市區，但有樹木遮蔽。（圖／記者徐溱謐攝）

▲到八角觀景亭2樓能夠360度眺望光州全景。

▲從觀景亭2樓看到的市區景色，非常壯觀。

自2018年7月濟洲航空開航直飛務安的航線後，到全羅南道旅遊變得更加方便，遊客也開始嚮往到這個民風淳樸、風景壯麗的地方遊玩，可樂旅遊今年率先規畫全程都在全羅南道的行程，讓南韓的旅遊除了大城市首爾、釜山外，也有新選擇。