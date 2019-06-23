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釜山新景點！夢幻「玻璃屋海景咖啡館」　坐在天空賞蔚藍大海

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▲▼釜山景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山新興海景咖啡館「B.TONIC」。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

釜山已成為台灣旅客赴韓旅遊最受歡迎的旅遊城市之一，而來到韓國，一定要去的行程之一就是尋訪美麗且有特色的咖啡館。甫於2018年底開幕的「B.TONIC」，因為坐在室內就可以欣賞無敵海景，宛如一座2層樓高的天空玻璃屋，成為釜山現在最有人氣的咖啡館。

▲▼釜山景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「B.TONIC」外觀。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲明亮的用餐空間。

B.TONIC咖啡館位於影島釜山郵輪港大樓6、7樓，捨棄一般厚實外牆，店家將三面牆壁改以大面積玻璃窗設計，穿透感十足，因此當電梯門一開，視野即能直接看到窗外風景，明亮空間與無敵海景，讓每人都會不禁驚呼出聲，接著不自覺拿起手機、相機拍個不停。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲咖啡廳櫃台。

▲▼釜山景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲無論哪一面都可以欣賞窗外的海景。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海景座位區。

咖啡館內以白色、Tiffany藍為主色調，由於三面以大片玻璃窗設計，讓陽光自然灑入，甚至窗外的海港風景就是最美的壁畫，隨著日照變換，每分每秒都能感受截然不同的四季景觀魅力；店內桌椅也以白色系為主，且為了讓顧客都能舒適享受咖啡時光，座椅安排並不壅擠，同時有大桌區、海景座位區或對座，讓每個人在這裡都能找到屬於自己的空間。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲7樓戶外區與玻璃屋座位區。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在這裡邊喝咖啡邊看海超享受。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從咖啡廳頂樓看去的海景。

來到B.TONIC記得一定要到7樓戶外區走一趟，店家在戶外區設置大片綠地與一座玻璃屋，透過更高視野，讓旅客能一邊喝咖啡，邊享受眼前無敵蔚藍海景，愜意舒適。

地址：부산 영도구 해양로247번길 35 6층
交通方式：66號公車自美昌石油站（미창석유）下車，步行約5分鐘

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關鍵字： 釜山旅遊 咖啡美食 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風 美食情報

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