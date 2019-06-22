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東京羽田機場人氣伴手禮排行榜　台灣人一季花168萬買薯條三兄弟

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▲▼東京羽田機場國際線出境航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京羽田機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

東京是台灣人最喜歡的日本旅遊城市，其中羽田機場由於距離市區僅30分鐘車程內就能抵達，加上目前台灣從台北松山、桃機都有直飛航線，近年成為台灣旅客赴日旅遊的熱門選擇。羽田機場近日也公布台灣人最愛買的伴手禮前5名，最受歡迎的「薯條三兄弟」，僅台灣旅客一季銷量就近新台幣168萬元，成為最受歡迎土產第一名。

▲▼日本羽田機場江戶小路。（圖／記者蔡玟君攝）

▲江戶小路是羽田機場代表風景之一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼羽田機場人氣伴手禮。（圖／羽田機場提供）

▲羽田機場人氣伴手禮，薯條三兄弟和獺祭是台灣人的最愛。（圖／羽田機場提供）

羽田機場表示，台灣人愛買伴手禮，在零食類中最愛買的就是「薯條三兄弟」，光台灣旅客的單季銷售額就將近600萬日幣（約新台幣168萬元）；在酒類方面，則是台灣旅客熟知的日本酒「獺祭」，單季銷量也超過573萬日圓（約新台幣160萬元），榮登羽田機場台灣客酒類銷售排行榜首位。

▲▼羽田機場台灣人最愛買的人氣伴手禮。（圖／羽田機場提供）

▲羽田機場限定的東京香蕉小熊蜂蜜香蕉蛋糕。（圖／羽田機場提供）

▲▼羽田機場人氣伴手禮。（圖／網友提供）

▲羽田機場獨家推薦ROYCE’ 生巧克力抹茶味（上圖右）與KitKat mini12片裝的伊藤久右衛門宇治抹茶口味（上圖左）。（圖／網友提供）

羽田機場也獨家特別推薦伴手禮新選擇，在食品方面，有機場限定的「東京香蕉小熊蜂蜜香蕉蛋糕」，以及ROYCE’ 生巧克力抹茶味、KitKat mini12片裝的伊藤久右衛門宇治抹茶口味；酒類方面，則推薦高清水 日本酒精釀梅酒，與月桂冠 大吟釀山田錦（DF限定）。

▲▼羽田機場台灣人最愛買的人氣伴手禮。（圖／羽田機場提供）

▲白色戀人也是台灣人最愛伴手禮之一。（圖／羽田機場提供）

羽田機場台灣旅客人氣伴手禮排行榜

食品類

第一名　薯條三兄弟
第二名　白色戀人 白色（18片裝）
第三名　白色戀人 白色與黑色（24片裝）
第四名　ROYCE’ 生巧克力牛奶味
第五名　東京香蕉 經典原味蛋糕　8個裝

酒類

第一名 獺祭 純米大吟醸　精輾二割三分
第二名 獺祭 純米大吟釀 精輾二割三分
第三名 獺祭 磨之先及
第四名 ROKU（六）SELECT EDITION 
第五名 久保田 萬壽

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關鍵字： 薯條三兄弟 羽田機場 東京旅遊 日本旅遊 日韓風

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