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搭公車就到北投秘境！四季長廊「避暑兼夜景」超浪漫

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▲北投區大屯社區是避暑好地方。（圖／臺北市政府工務局大地工程處）

▲北投區大屯社區是避暑好地方。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

北市高溫飆到36度，熱得像身在火爐，恨不得逃離水泥叢林投向大自然的懷抱，其實不用跑遠，北投區大屯社區搭公車就可到，是個避暑的好地方。無論在涼爽的永春寮溪畔步道漫遊，或是遙望關渡平原的四季長廊，都能徹底讓身心靈沈澱下來。

▲北投區大屯社區是避暑好地方。（圖／臺北市政府工務局大地工程處）

▲位於吳氏宗祠旁的四季長廊白天可遠眺關渡平原、淡水河及觀音山等美景。

台北市工務局大地工程處表示，結合當地櫻花及農村特色，設計出逗趣可愛的鳳梨涼亭，還有落英繽紛的櫻花隧道、沁人心脾的永春寮溪畔步道及四季長廊，不但是健行的絕佳去處，也相當適合避暑和觀賞夜景。

▲北投區大屯社區是避暑好地方。（圖／臺北市政府工務局大地工程處）

▲結合當地櫻花及農村特色，大地處設計出逗趣可愛的鳳梨涼亭。

大地工程處表示，位於吳氏宗祠旁的四季長廊白天可遠眺關渡平原、淡水河及觀音山等美景，吸引許多攝影愛好者前來取景；隨著夜幕低垂，換上令人沉醉的萬家燈火，搖身一變成了情侶間約會熱點，夏夜前來，還能聆聽蟬鳴鳥叫交織的大自然樂曲，十分寫意。

▲北投區大屯社區是避暑好地方。（圖／臺北市政府工務局大地工程處）

▲四季長廊夜晚換上令人沉醉的萬家燈火，搖身一變成了情侶間約會熱點。

大地處坡地整治科科長陳建帆說，大屯社區交通便利，搭乘大眾運輸工具即可到達，在炎炎夏日十分適合三五好友相約來避暑，沿著白宮山莊步道及上清宮步道上山，累了便可在鳳梨涼亭休憩，也可至永春寮溪畔步道享受親水空間，午後漫步在櫻花隧道間，晚上接著到四季長廊賞夜景。另外，每年5至7月是當地綠竹筍豐收季節，民眾也可大飽口福，嚐一口當季美食。

關鍵字： 台北市旅遊 北投旅遊 四季長廊 親子旅遊 避暑 大屯社區

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