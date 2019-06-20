用到台灣特有紅心芭樂　文華餅房8款手工冰淇淋登場



▲文華餅房8款手工冰淇淋登場。(圖／台北文華東方酒店提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

迎接炎炎盛夏，台北文華東方酒店型男行政西點主廚Hin(任樂軒)，特選寶島新鮮水果及頂級食材精心製作「沁涼．手工冰淇淋」，即日起在位於酒店中庭的文華餅房推出8款冰淇淋，包括翠玉紅心芭樂、鳳梨烏龍、黃檸檬茶、蜜桃紅茶、芋香、紫薯、靜岡抹茶及黑芝麻等口味輪替供應，每球135元起。文華餅房ATT 4 Recharge分店則於6月25日起開賣。





▲翠玉紅心芭樂冰淇淋。

負責設計「沁涼．手工冰淇淋」的酒店行政西點主廚Hin表示，台灣物產豐饒，一年四季皆有令人驚豔的在地食材，包括紅心芭樂、鳳梨、大甲芋頭和寶島茗茶等，讓來自香港的他驚豔不已。為突顯台灣在地特色，他特別運用本地獨有的紅心芭樂，融合翠玉綠茶製成的「翠玉紅心芭樂」冰淇淋，紅心芭樂特有的香氣和酸甜迷人的滋味，搭配清香撲鼻的翠玉綠茶，層次豐富。





▲鳳梨烏龍以台灣夏季盛產的金鑽鳳梨為主角。

除了翠玉紅心芭樂外，鳳梨烏龍以台灣夏季盛產的金鑽鳳梨為主角，搭配帶有獨特韻味的台灣烏龍茶製成精品冰淇淋，黃檸檬茶則是由清新的黃檸檬和錫蘭紅茶共同演出，蜜桃紅茶是以阿薩姆紅茶為基底，調和白桃果泥。另外，主廚也特別製作以大甲芋頭製成的芋香冰淇淋，以及紫薯、靜岡抹茶及黑芝麻等多種口味，每球135元起。





▲紫薯冰淇淋。