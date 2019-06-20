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來趟生態旅遊！綠島深度5玩法　護蟹任務、夜間海釣

點評：不一樣的玩法！
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▲綠島生態旅遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供）

文、圖／Tripbaa

綠島，其四面環海的地理位置及赤道溫暖海水的黑潮暖流為綠島帶來了豐富的海洋資源及珍貴的珊瑚礁棲息環境。 如此美麗的小島生態資源及獨特的農、漁業文化需要我們一同來保育及永續發展，現在就跟著小編推薦的綠島深度遊程TOP5大解密，來趟綠島生態旅遊之旅吧！

綠島深度旅遊大解密

綠島生態旅遊玩法＃1
綠島護蟹任務

▲綠島生態旅遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供）

▲綠島生態旅遊體驗－護蟹任務。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

保育生態與環境是人類共同的責任，但平時我們大啖螺類海鮮及在海灘上製造大量的垃圾，導致寄居蟹無法找到合適的殼居住，而寄居在垃圾裡，形成沙灘上會移動的垃圾悲劇，對於綠島生態更是一大傷害。

每年農曆5月至10月是綠島陸蟹的繁殖季節，同時也是綠島的旅遊旺季，但因陸蟹繁殖需通過人來人往的道路才能到達海灘，而造成這段期間在道路上會看見陸蟹橫屍遍野的景象，令人相當不捨！現在就跟著達人的寄居蟹安家計畫，來到綠島沙灘為寄居蟹找到一個合適的家吧！

綠島生態旅遊玩法＃2
煙仔魚手作文化體驗

▲綠島生態旅遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供）

▲綠島生態旅遊體驗－烤柴魚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

綠島，其豐富的海洋生態為多種魚類的棲息地，也讓它在日治時期成為了重要的鰹節（又稱煙仔魚）加工廠之一，其頂級的柴魚品質更被日本人視為奢侈的魚料理，但隨著台灣光復後的技術外移，那美好滋味成了老一輩的記憶。來到綠島生態旅遊，透過參與製作鰹節的工序工法，拔刺、煙燻等過程，了解如何將捕撈上來的煙仔魚製作成柴魚，在深度旅遊的過程認識綠島獨特的漁業文化，成為文化傳承的推手！

綠島生態旅遊之旅＃3
綠島半農半漁生活體驗

▲綠島生態旅遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供）

▲綠島生態旅遊體驗－DIY花生豆腐體驗 （圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

綠島除了豐富的海洋生態外，也有許多的特色農業，過著半農半漁的生活。過往翠綠稻浪跟金黃稻穗搖擺的景象，隨著觀光旅遊的發展，農業逐漸沒落，許多農地因此廢耕，農業技術無人傳承，因此達人希望能透過帶動「綠島生態旅遊」的方式，復興綠島農業。

▲綠島生態旅遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家提供）

▲綠島生態旅遊體驗－挑花生。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

難得來一趟綠島，當然也要參與耕作及各式綠島手做料理體驗。花生是綠島人引以為傲的作物，居民將花生搗碎成豆投（花生粉）後，鹽滷製成花生豆腐，綿密口感及特殊的花生香氣是當地的特色料理之一。透過深度旅遊的玩法，參與農耕體驗農民的辛勞，教導我們及孩子食物的珍貴，也讓我們了解綠島獨特的飲食文化，創造不同的味蕾感受，同時也能親自體會島民如何將作物玲耗損發揮到極致的智慧。

綠島生態旅遊之旅＃4
夜間海釣趣

平時我們大啖海鮮，卻極少有釣魚的經驗更何況是海釣！那麼來綠島就對了，其地區附近海洋資源豐富，小管、魷魚、鰹魚、黃鰭鮪魚等皆能在這靠自己的力量釣到，滿載而歸的雀躍心情，回到岸上後，更能料理自己親自釣回的魚，絕對是深度旅遊的好選擇！

綠島生態旅遊之旅＃5
夜間生態探索

綠島除了有著豐富的海洋資源外，其動物生態系統也相當豐富，在潮間帶有著各式的海底生物：海參、魔鬼海膽、蟹類、陽隧足等， 穿著我們準備的特殊膠鞋一同前往，發掘夜間潮間帶的奧妙世界！

除了潮間帶的生物外，綠島也擁有一些獨有的生物：梅花鹿、綠島碎斑硬象鼻蟲、​蘭嶼大葉螽蟴、津田氏大頭竹節蟲等，皆是在台灣本島很難發現的。透過專業導覽員的解說，了解台灣復育計畫及保育生態的重要性，絕對是綠島生態旅遊不可錯過的玩法！

PS：回程時若能順手把路邊發現的垃圾一同帶走，為我們地球的環境資源及減碳盡一份心力！

綠島生態旅遊之旅＃6
過山古道健行

誰說綠島旅遊都與海洋脫離不了關係，其實在綠島還未興建公路時，有一條過山古道，全程長1.85公里的健行步道，是觀察綠島陸地生態的的最佳路線，沿途與樹杞、蘭嶼土沈香、野牡丹、桃金孃等綠島典型植物擦身，不經意邂逅人面蜘蛛、攀木蜥蝪等生物。還有一個能眺望綠島海景的荷花池祕境，相當美麗。走先人走過的路，從不同的角度看綠島，來趟不只有海的海島之旅。

關鍵字： Tripbaa趣吧 達人旅遊 旅遊情報 台灣旅遊 綠島旅遊

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