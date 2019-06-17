釋出當天即秒殺！「北市步道縱走」暑假最後2梯次曝光

點評：想不到竟然這麼熱門！！

▲劍潭山文間山步道大縱走活動。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

每到假日，走進步道森呼吸已成為放鬆的最好方式，但如果只是健行，每座山看起來都大同小異，為讓民眾更深度了解台北各大山林之美，北市府大地工程處特別在暑假舉辦多場步道生態導覽活動，6月29日劍潭山-文間山縱走步道活動一釋出當天即秒殺，但仍可循路線自行前往，再來7月27日、8月24日皆有活動，有興趣民眾不妨把日期筆記下來。

▲劍潭山文間山步道大縱走活動一釋出當天即秒殺。



大地處道路步道科長陳彥成說，劍潭山-文間山縱走步道為今年第2場步道生態導覽活動，是相當容易親近的北縱走支線，相較於劍潭公園旁登山客的絡繹不絕，循此登山口的遊客少較多，有尋幽訪勝之感，加上兩端登山口離捷運站都非常近，但因為是免費參加，一釋出當天報名就額滿了，相當熱門。

▲步道沿途林相原始豐富，未經太多人為破壞，仍保留純樸風貌。

步道緩緩上行，沿途幾戶人家依山而建，建築仍是傳統、純樸風貌，而劍潭山原為軍事管制區，步道沿途林相原始豐富，未經太多人為破壞，稜線有不少舊崗哨，規劃出六美、七美觀景平台，可分別遠眺松山、大直及觀音山、基隆河、淡水河方向景觀。

▲劍潭山文間山步道稜線有不少舊崗哨，規劃出六美、七美觀景平台，可分別遠眺松山、大直及觀音山、基隆河、淡水河方向景觀。

約50分鐘即可抵達老地方，老地方原為大直、內湖、士林山友匯集之點，有涼亭可供休息及觀景，直接面對松山機場，因此平台以飛機意象來營造，平台上有「臺北東西南北大縱走壯遊趣」之「臺」字拓印柱，可以拍照集完字再走。

▲網友盛傳賞美麗華摩天輪夜景的私密景點。

越過老地方後有一段原本裸露的步道，經過大地處改以手作步道方式施作，鋪上打碎的木屑。之後往北峰的小山徑繼續往文間山方向前進，沿途有許多觀景處，向東可見美麗華摩天輪、台北101、南港山四獸山，向西可見故宮博物院、開臺聖王成功廟，還有一處網友盛傳賞美麗華摩天輪夜景的私密景點。

▲越過文間山頂下行接到劍南路，可看見劍南蝶園，表示終點處不遠了。

越過文間山頂下行接到劍南路，穿越劍南蝶園看到毛毛蟲標誌出口後，轉往劍潭古寺旁階梯到達北安路811巷，步道音樂會將在北安路811巷旁小公園舉辦，全程參與導覽活動的民眾於此處換取紀念品後解散。生態導覽活動名額300人目前已額滿，民眾仍可參考提供的路線自行前往。

大地處道路步道科長陳彥成透露，沒報名到的民眾別扼腕，接下來7月27日是到福州山-中埔山步道，7月12日開放報名，接著，今年最後一場於8月24日舉行，會走文山指南貓空樟樹步道-飛龍步道，8月9日起開放報名。

劍潭山-文間山縱走步道活動

活動路線：捷運劍潭站1號出口→復興廣播電臺→毋忘在莒大岩壁→竹林小徑→稜線崗哨群和眺望臺→老地方→文間山展望臺→劍南蝶園→劍潭古寺→社區小公園(音樂會及領紀念品)→捷運劍南路站

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