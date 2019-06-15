盛世公主號今年唯一韓國主題遊輪　在海上穿韓服、與韓星見面

▲停靠麗水港的盛世公主號。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

遊輪旅遊在台灣逐漸普及，讓台灣成為亞洲第二大遊輪市場。為了吸引更多旅客搭乘遊輪前往韓國，韓國觀光公社今年更與公主遊輪合作，以6月8日至14日前往日本長崎與韓國釜山、麗水進行七天六夜航程的盛世公主號，打造成今年唯一一場韓國主題式遊輪，讓旅客在船上可以換韓服、體驗韓紙DIY，更能近距離聆聽韓星朴宰正現場演唱。

▲盛世公主號停靠韓國釜山港。

▲韓國麗水港。

韓國觀光公社表示，過去三、四年間，搭乘遊輪前往韓國旅遊的台灣旅客一年約6000至8000人，但截至今年4月為止，就已超過8000人次，預計今年台灣搭遊輪訪韓人次有望突破三萬人，除了公主郵輪外，包括麗星郵輪、歌詩達郵輪今年都有航次從台灣前往韓國。

▲Superstar K第5季總冠軍朴宰正登上盛世公主號獻唱，並分享搭乘遊輪經驗。

此次在盛世公主號上，韓國觀光公社規劃了釜山、麗水旅遊講座、韓服免費體驗、韓紙手工藝體驗，更邀請Superstar K第5季的總冠軍，也是歷屆最年輕冠軍朴宰正登船舉辦粉絲見面會，獻唱《護照》、《視力》、與Super Junior成員圭賢合唱的《兩個男人》等經典歌曲，且由於朴宰正曾參與2018年韓國綜藝節目《令人垂涎的遊輪》演出，因此也在演唱後，分享他藉由節目，搭乘公主郵輪走訪地中海的旅遊經驗。

▲在船上體驗穿韓服別有一番樂趣。

▲還能在船上利用韓紙製作珠寶盒帶回家。

▲各色韓紙珠寶盒成船上美好體驗。

在韓服體驗方面，旅客可以在船上化身古代韓國帝王或貴族，穿上美麗韓服，在船上拍下美麗照片；到了晚上還有韓紙DIY體驗，只要20分鐘，就可以手工製作出精美的珠寶盒，韓國觀光公社更在釜山、麗水旅遊講座中詳細介紹兩座城市必去景點，並提供靠港後一日遊旅遊建議，讓自由行旅客能自由安排下船後的岸上觀光時光。

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