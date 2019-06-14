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只要15萬！玩遍16個國家　Airbnb期間限定環遊世界80天體驗

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▲Airbnb環遊世界。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb推出環遊世界遊程。（圖／Airbnb提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

你的夢想是環遊世界嗎？現在不用20萬台幣就能實現夢想，旅宿平台Airbnb除了住宿，近年也推動許多主題遊程與體驗，近期更推出期間限定的全球探險只要5,000美元，大約15萬台幣就能橫跨全球6個大陸、16個國家，踏上永生難忘的環遊世界之旅。

Airbnb探險體驗系列由當地專業的體驗達人帶領不超過12人的小型團體，造訪鮮為人知的壯闊之地，體驗獨特的文化，平台上已有超過200種探險體驗可供選擇，從懸崖露營、輕艇航行到沉浸式文化各種活動都有。

▲Airbnb環遊世界。（圖／Airbnb提供）

▲體驗驚心動魄的懸岩峭壁露營。

期間限定的環遊世界探險，靈感源自名著《環遊世界八十天》Airbnb將以5,000美元（約台幣157449）帶領參與者遊遍全球6個大陸、16個國家、2個大洋、5個近海，並將體驗8種不同交通工具，包含書中經典的熱氣球。

效仿書中情節於今年9月1日自倫敦出發，旅程中的每個目的地都會有Airbnb在地達人協助接待，提供結合在地特色文化的沉浸式體驗。遊客將前往烏茲別克探索中亞古絲路的異域風光、漫步於智利巴塔哥尼亞高原的冰河之上、前往非洲大草原親近野生動物，甚至造訪喜馬拉雅山腳下的奇幻仙境不丹，夢幻環遊世界行程僅限量開放8位旅遊愛好者報名。

▲Airbnb環遊世界。（圖／Airbnb提供）

▲中東阿曼奇景探索與異域風情。

＊6月20日前往官網活動頁面報名參加，此行程限額8名，並僅適用於年滿21歲以上之使用者。該行程之台幣價格以預定當下之美元換算匯率為準，且不包含往返倫敦機票。

關鍵字： Airbnb 環遊世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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