全台暑假唯一賞螢地、觀光工廠送萬元獎金　彰化暑假推薦4大景點

▲彰化四處親子旅遊推薦景點。（圖／白蘭氏健康博物館提供。）



記者陳涵茵／綜合報導

暑假即將到來，小朋友開開心心放長假，家長又要煩惱該帶孩子去哪玩了，今年夏天就帶孩子們到中部深入大自然探險、到觀光工廠體驗DIY，寓教於樂邊玩邊學習。

1.全國暑假唯一賞螢地點

地址：彰化縣花壇鄉灣福路60巷88號，大山牧場旁

彰化花壇鄉是全國唯一暑假還能看得到螢火蟲的地點，由於成功復育台灣原生種的螢火蟲「台灣窗螢」，他們的求偶旺季正值暑假期間，和其他地區的賞螢季錯開，讓孩子們也能體驗火金姑環繞身邊的鄉野風情。

＊提醒遊客賞螢請遵守：三不一沒有！不抓螢火蟲、不拿手電筒直接照射、不踩踏入保護區。

2.彰化觀光工廠賺獎學金

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路18號

▲白蘭氏健康博物館。（圖／白蘭氏健康博物館提供。）



位於彰化的白蘭氏健康博物館，是全台灣第一座以健康為主題的博物館，擁有全台唯一的全景虛擬實境隧道，以及多項高科技設施。自6月底開始，館內推出樂高機械原理說明、動手玩科學以及棉花糖DIY等寓教於樂活動，邊玩邊長知識。此外，暑假期間特別推出「小小館長」徵選，年紀滿5歲至10歲內的小朋友都可參加，6月29日起至7月21日，只要前往白蘭氏健康博物館體驗，上傳指定照片與心得到活動頁面，有機會獲萬元獎學金。

3.琉璃仙境

地址：彰化縣員林市香山路87之11號

▲彰化琉璃仙境內有教堂、沙坑、羊駝，好拍又好玩。（圖／廖明慧攝）



園區位於彰化員林於2019年1月底才開幕，近3千坪內有花園、教堂、紫風車、證婚亭、沙坑、餐廳、3D彩繪牆以及羊駝、迷你馬等可愛動物，不僅是新人拍婚紗的聖地，更是親子同樂的好去處，園區內也設有許多親子友善的設施，像是育嬰室和哺乳室，媽媽拍美照小孩也能玩得開心。

4.暑假限定年度藝術盛事

暑假限定的「2019 I FUN 彰化兒童藝術節」由彰化縣文化局主辦，於7月19日至8月17日在員林演藝廳出演，有I FUN小戲節、PLAY童趣坊、BOX藝童體驗營等，讓大小兒童都適宜的欣賞戲劇表演外，也有針對小學一年級小朋友開立的彩繪舞龍舞獅課程等精彩藝術活動。