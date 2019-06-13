打造餐桌上的調色盤　光一肆號10道色彩系列料理全新上市



▲光一肆號10道色彩系列料理全新上市。（圖／雄獅旅遊提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

雄獅集團旗下欣食旅品牌成員光一肆號迎接夏日到來，以「Vivid Color生動的色彩」為主題推出10道全新料理，主打色彩豐沛的在地當令蔬果入菜，讓夏日餐桌幻化為色彩斑斕的美味調色盤。

Vivid Color生動的色彩系列料理以嚴選優質在地食材為基礎，配合時令更換搭佐的配菜，讓顧客在任何時節到光一肆號都可以享用到最新鮮的美味料理。全系列包含早午餐、沙拉、小盤菜、排餐、燉飯、季節限定飲品等，將經典的歐陸料理以創新手法演繹。





▲Vivid Color生動的色彩系列料理以嚴選優質在地食材為基礎。

烤時蔬大隊溫沙拉選用超過10種新鮮蔬菜，將烤過的帶殼玉米筍、南瓜、紫洋蔥、苞子甘藍、櫛瓜以及羅曼、紅捲、綠捲等新鮮蔬菜混和，淋上光一獨家的巴薩米可醋與陳年莓果醋、焦糖核果，最後鋪上馬鈴薯乳酪，是兼具均衡營養價值與豐富層次口感的推薦料理。

光一招牌早午餐嚴選在地食材重現最經典的美式風味，厚培根加上德式煎肉腸、農場太陽蛋，以及新鮮的紅色火龍果、芒果、草莓、香蕉、奇異果等季節水果與有機蔬菜沙拉，搭配自製百香果蜂蜜優格醬，是炎夏時節開啟味蕾的豐盛選擇。





▲瞄準多人聚餐的分享需求，光一肆號首度推出適合一起享用的排餐料理。

瞄準多人聚餐的分享需求，光一肆號首度推出適合一起享用的排餐料理，包含每日限量供應的20oz美國頂級肋眼牛排，檸檬柑橘油醋紙包魚嚴選春末夏初的海鱸魚，匈牙利鳳尾蝦燉飯選用上等剝殼鳳尾蝦以及精心燉煮的雞高湯，牛肝菌松露燉飯精選來自義大利的Arborio米種，以自然而成的黏稠滑順口感展現傳統義大利風味。





▲對應Vivid Color生動的色彩主題，光一肆號同步推出兩款期間限定全新飲品。



對應Vivid Color生動的色彩主題，光一肆號同步推出兩款期間限定全新飲品。芒果果昔使用台灣在地愛文芒果及光一自製優格、新鮮蘋果、蜂蜜，以黃金比例調製新鮮果昔，濃郁的愛文芒果香氣與清爽口感。紫地瓜歐蕾使用高營養價值的紫地瓜，搭配新鮮牛奶，以浪漫迷人的顏色、獨特的濃厚口感、淡淡的甜香，打造味覺與視覺的雙重盛宴。