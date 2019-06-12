光影中浪漫微醺！全台首間光雕酒吧6月22開幕　高粱基底浮誇調酒

▲全台首間光雕酒吧。（圖／金門酒廠提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合旅遊

近年來光雕的藝術熱潮逐漸由國外延燒至台灣，國內引進了許多國際級光雕秀，引起一陣光雕風潮，金門酒廠為吸引年輕客群，特別打造金門酒廠期間限定「It’s me BAR」，全台首間光雕特色酒吧預計將在6月22日正式開幕。

▲光雕讓酒吧氛圍更有微醺感。



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「It’s me BAR」光雕設計在夜晚特別吸引目光，遠處即能看到It’s me BAR的藝術設計，二樓櫥窗使用光雕投影，使用重色彩的視覺元素，吸引民眾目光。此外一樓騎樓特別使用動態追蹤光雕，當民眾經過騎樓時，會投影出動態視覺元素，如影隨形的跟著，激發民眾好奇心，全店風格低調且奢華，為拉近與年輕世代的距離，特別設計以金門酒廠Logo為底的動態拍照牆，打造最強打卡聖地。

▲It’s me BAR內部空間。



此外，二樓為週週主題活動主要場地，為使顧客能更豐富體驗，特別推出八週不同的主題活動，包含脫口秀、鬼月、電競聚會等主題，光雕牆面皆會隨主題及情境變化，利用沉浸式體驗使顧客充分感受酒吧的微醺氛圍。開幕當日將推出十款浮誇系調酒，在光雕中浪漫微醺。

＊It’s me Bar

地址：台北市松山區八德路四段149號

時間：6／22（六）至8／18（日），每週三至周日18：00～01：00