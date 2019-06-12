ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

光影中浪漫微醺！全台首間光雕酒吧6月22開幕　高粱基底浮誇調酒

ETtoday旅遊雲

▲It’s me BAR,光雕酒吧,金門旅遊。（圖／金門酒廠提供）

▲全台首間光雕酒吧。（圖／金門酒廠提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合旅遊

近年來光雕的藝術熱潮逐漸由國外延燒至台灣，國內引進了許多國際級光雕秀，引起一陣光雕風潮，金門酒廠為吸引年輕客群，特別打造金門酒廠期間限定「It’s me BAR」，全台首間光雕特色酒吧預計將在6月22日正式開幕。

▲It’s me BAR,光雕酒吧,金門旅遊。（圖／金門酒廠提供）

▲光雕讓酒吧氛圍更有微醺感。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。

「It’s me BAR」光雕設計在夜晚特別吸引目光，遠處即能看到It’s me BAR的藝術設計，二樓櫥窗使用光雕投影，使用重色彩的視覺元素，吸引民眾目光。此外一樓騎樓特別使用動態追蹤光雕，當民眾經過騎樓時，會投影出動態視覺元素，如影隨形的跟著，激發民眾好奇心，全店風格低調且奢華，為拉近與年輕世代的距離，特別設計以金門酒廠Logo為底的動態拍照牆，打造最強打卡聖地。

▲It’s me BAR,光雕酒吧,金門旅遊。（圖／金門酒廠提供）

▲It’s me BAR內部空間。

此外，二樓為週週主題活動主要場地，為使顧客能更豐富體驗，特別推出八週不同的主題活動，包含脫口秀、鬼月、電競聚會等主題，光雕牆面皆會隨主題及情境變化，利用沉浸式體驗使顧客充分感受酒吧的微醺氛圍。開幕當日將推出十款浮誇系調酒，在光雕中浪漫微醺。

＊It’s me Bar
地址：台北市松山區八德路四段149號
時間：6／22（六）至8／18（日），每週三至周日18：00～01：00

關鍵字： 光雕酒吧 金門旅遊 It’s me BAR 離島旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」清爽不油

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

徜徉台版夏威夷！10個台東自由行玩法

只賣2天！台中人氣餅乾推出抹茶口味

排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食

土城「斬龍山遺址文化公園」啟用！

新莊必吃火雞肉飯一碗只要35元！

嘉義故宮南院「這期間」免費參觀！

法式混合台式的珍珠奶茶可麗餅

熱門行程

最新新聞更多

這樣能吃嗎？《人來瘋好菜+》來顛覆味..

首次放長假！台北動物園休園10天

全台首間光雕酒吧！高粱基底調酒

沒顏色的甜點店？駁二不尋常料理

整排「月桃花」在大漢溪自行車道

郵輪全解密／最貴儀器藏在這！

台中文青風甜點店只有10個座位！

北海岸慶典！6/22衝金山看蹦火漁法

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366