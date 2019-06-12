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整排「月桃花」在大漢溪自行車道！雪白一串如風鈴超可愛

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▲大漢溪人工濕地自行車道旁的月桃花 。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）

▲大漢溪人工濕地自行車道旁的月桃花準備盛開。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

初夏的山野間，隨處可看到一束一束月桃花開滿樹梢，彷彿白色的風鈴隨風搖曳。新北市政府高灘地工程管理處表示，「月桃」目前正陸續吐蕊綻放中，特別在大漢溪人工濕地自行車道旁種植整排的月桃，白裡透淡紅色的花苞，模樣十分可愛。

▲大漢溪人工濕地自行車道旁的月桃花 。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）

▲月桃花純白外表下，花苞中間透點淡紅色，吐出黃唇並帶點黃色條斑。

月桃花純白外表下，花苞中間透點淡紅色，吐出黃唇並帶點黃色條斑，相當容易辨認。高管處表示，月桃花屬多年生大型草本植物，是濕地常見的植物，高1至3公尺，又稱玉桃、虎子花，常見於低海拔山區之林蔭下，不只可觀賞，在傳統農家裡，廣披針形的葉子可枕墊糕粿、包粽子、炊月桃飯，帶有特殊的清香，而由於根莖部位具有芳香，常被作為生薑的替代品，是非常實用的植物。

▲大漢溪人工濕地自行車道旁的月桃花 。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）

▲除了觀賞、食用價值外，月桃葉鞘曬乾後可編製成草蓆或做成繩索。

除了食用價值外，葉鞘曬乾後可編製成草蓆或做成繩索，而種子更是台灣早期「仁丹」的主材料，這種植物可說「一身是寶」。月桃自五月到六月陸續綻放，現在民眾造訪新海一期濕地，不妨搜尋她的蹤影，進而感受大自然生態之奧妙。

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 月桃 月桃花 花海旅遊

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