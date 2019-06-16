影／網美不用來！花千元當「一日省議員」　議蘆會館讓人睡進歷史裡

▲台灣省議會紀念園區是個兼具歷史和教育意義的地方。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐溱謐／台中報導



這輩子當不了議員，但可以花「一支口紅的價格」住進昔日議員住過的房間！台中「台灣省議會紀念園區」的議蘆會館房間內部陽春又古樸，所以還真沒什麼了不起，網美就不必來了，這裡的重點是「具有歷史意義」，還有園區植栽豐富，晨喚不是鬧鐘，是嘰嘰喳喳的鳥語，想尋幽、想睡進歷史裡的人都可以到訪。

「台灣省議會紀念園區」是台中霧峰一個兼具歷史和教育意義的地方，園區裡保存著台灣民主制度的發展史，除了有台灣省議會議事大樓、立法院中部辦公室、議政博物館外，還有一個最特別的就是立委和過去省議員開會時住的「議蘆會館」，在古蹟活化的概念之下，現在一般民眾如果到園區內參訪或開會都可以體驗住宿！

▲園區內林蔭密布、悠閒舒適，很適合利用週末前來踏青。（圖／記者湯興漢攝）

台灣省議會紀念園區裡林蔭密布、綠草如茵，沿著椰林大道往到底就是省議會議事大樓，前面還有一個典雅的庭園水池，再往外走一些，右邊就可以看到過去省議員開會時住的「議員會館」，園區內的建築皆白色方正，確實有些政府單位的拘謹感，議員會館在精省之後改名為「議蘆會館」，今年5月正式開放民眾體驗住宿。

▲沿著椰林大道走進園區，台灣省議會議事大樓就在最裡面。（圖／記者湯興漢攝）

議蘆會館前後棟住宿區共有80間客房，前棟的38間房是過去省議員到霧峰開會時住的房間，當時一年要開2次省議會，每次開議時間長達3~4個月，開議期間議員們就住在會館裡面，雖然房間格局都相同，每個議員的房間擺設都不太一樣，霧峰農會取得經營權後也沒有改變各房間的佈置，全都維持省議會時代的樣貌。

▲前棟是過去省議員開議時住的房間，內部仍保留省議會時期的擺設。（圖／記者湯興漢攝）

後棟的42間房則是立法委員到中部辦公室開會時住的地方，因為在民國96年有整修過，內部裝潢比較新穎，也都已經整理完。會館自上（5）月15日正式開幕，凡是到台灣省議會紀念園區辦理議政相關的教育訓練、研習、學術交流、會議及參訪等活動的團體或個人，都可以用一支專櫃口紅的價格(約1千多元)到議蘆會館體驗住宿。

▲後棟則是立法委員到中部辦公室辦公時住的地方，已開放民眾入內體驗住宿。（圖／記者湯興漢攝）

「台灣省議會紀念園區」位於霧峰往草屯的外環道路上，是民主政治的重要發源地。民國87年精省之前，省議會是國內最高民意機關，許多國家重大政策都是在這裡由省議員們決議的，但在精省之後，省諮議會取代了省議會，主要任務只有諮詢省政和保存歷史文獻。

▲省議會議事大樓是過去許多國家重大政策的決策地，現在則開放民眾參觀。（圖／記者湯興漢攝）

民國107年7月省諮議會和台灣省政府同步廢止，議事大樓也功成身退，成為台中市的市定古蹟。為了提升園區現有資源利用，活化古蹟賦予歷史建築新生命，立法院將議員會館委外經營，由霧峰農會競標取得經營權，結合餐飲、住宿、會議、婚宴、教育及休憩等功能，讓民眾能夠親近歷史和民主制度的發展。

▼議蘆會館現在由霧峰農會經營，結合餐飲、住宿、教育和休憩等功能。（圖／記者湯興漢攝）