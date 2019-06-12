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打破暑假出國貴桑桑迷思！5種省錢理由讓你輕鬆出發

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文／七逗旅遊網提供

暑假想帶孩子和家人出國，或跟同學一起旅行，但又擔心行程貴桑桑？五福旅遊提供世界各地促銷行程，給你5種省錢理由出發！另外，6/14起，五福旅遊每週還會額外推出促銷團，讓你輕鬆出國度假，促銷團名額先搶先贏！

省錢理由一：揪人去復古韓國最省，第2人減4千

▲暑假出國省錢5種理由▼ 。（圖／記者林昀嬋攝）
▲馬飛亭壁畫村。（圖／韓國觀光公社提供）

安東河回村、馬飛亭壁畫村，給你古色古香的韓國！安東河回村是韓國知名的民俗村，保留了朝鮮時期住宅、村莊的模樣，連英國女皇都曾在1999年造訪這裡；馬飛亭壁畫村的壁畫風格統一，以暖黃色為基本色調，讓人感受到過去純樸的農村生活，處處都是超好拍的打卡勝地，帶家人或揪同學一起，報名「釜山暑假好康GO」行程，留下美好的回憶吧！6/26報名付訂金，第2人減4千！

省錢理由二：選擇障礙超嚴重？去大人小孩都愛的日本關西準沒錯，第2人再省4千！

▲暑假出國省錢5種理由▼ 。（圖／記者林昀嬋攝）
▲京都清水寺。（圖／shutterstock.com提供）

當你的旅伴們都無法決定該去哪裡度假時，去台灣人最愛的日本就對了！「【激安特惠暢遊五都】5日」行程，一次囊括京都、神戶、大阪、奈良必去景點，包括米其林三星景點清水寺、清幽的嵐山、日本三大名湯之一的有馬溫泉、超好逛的道頓堀、可以和小鹿親密接觸的梅花鹿公園，還能到和歌山電鐵終點站的貴志站，感受備受貓奴們寵愛的貓咪站長小玉萌萌的魅力。

省錢理由三：深陷陸劇坑最佳解──8月逛老上海、烏鎮，第2人減3千！

▲暑假出國省錢5種理由▼ 。（圖／記者林昀嬋攝）
▲浙江烏鎮。（圖／達志影像提供）

看太多陸劇爬不出坑？馬上報名「玩樂上海５日」行程，回味懷舊感十足的中國。在上海影視城，你可以看到30年代的南京路、上海里弄民居，濃濃的復古感吸引許多時代劇、電影到這裡取景。再到烏鎮的西柵景區，原汁原味的江南水鄉古鎮十分優美，街道上明清時期的建築彷彿讓人走進古裝劇的場景。

省錢理由四：7月跟老師/學生/12歲以下小朋友一起去歐洲放暑假，每人減3千！

▲暑假出國省錢5種理由▼ 。（圖／記者林昀嬋攝）
▲英國牛津大學。（圖／shutterstock.com提供）

不論你是老師，或是孩子還是學生的爸媽，放暑假的時候最適合到旅遊天數長的歐洲玩一趟！只要你的旅伴是老師、學生、12歲以下的小朋友，報名五福旅遊7月出發歐洲限定行程，每個人可以省下3千元的團費。想到英國朝聖大英博物館、牛津、劍橋大學雙名校、法國巴黎血拼、百塔之城捷克布拉格散步，親近瑞士名山、住在義大利威斯尼島上，千萬別錯過這次機會！另外，也有為素食者量身打造的奧捷10日遊喔！

省錢理由五：小朋友精力大解放！去馬來西亞、新加坡雙樂園，每人23,500起，數量有限！

▲暑假出國省錢5種理由▼ 。（圖／記者林昀嬋攝）
▲馬來西亞樂高樂園。（圖／樂高樂園(LEGOLAND Malaysia提供）

你的寶貝總是有像黑洞一樣深不見底的精力嗎？那就報名「馬新•樂一夏5日」，帶他到馬來西亞的樂高樂園、新加坡的環球影城玩吧！馬來西亞的樂高樂園是亞洲第一座樂高樂園，以3千萬塊樂高積木組成，共有70項遊樂設施、表演節目及景區，許多設施都能讓大人小孩同樂，是全家人一起旅遊的最佳選擇。新加坡的環球影城共有24項設施，包括刺激的變形金剛3D對決、世界最高雙軌過山車……等，還有機會跟小小兵、變形金剛、史瑞克、芝麻街的好朋友們……等卡通明星見面拍照，一起度過愉快的時光！

推薦行程：
▲夏日三部曲（6/14起，週週搶購促銷團）►►►

▲ 釜山暑假好康GO►►► 
＊6/26前第二人減4000
▲ 激安特惠暢遊五都5日►►►
＊第二人減4000(賣完為止)
▲ 玩樂上海5日►►►
＊8月出發第二人減3000

▲ 歐洲暑期優惠專案►►►
＊跟教師、學生、12歲以下兒童一起，同行旅客每人折3000
(7月出發日限定)

▲ 馬新•樂一夏5日►►►
＊一口價 23,500起 (賣完為止)

更多資訊：
五福旅遊官網 (02)2547-1155

五福旅遊LIFE TOUR粉絲團

關鍵字： 出國 暑假 省錢 韓國 釜山 日本 浙江 歐洲 新加坡 馬來西亞 七逗 五福旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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