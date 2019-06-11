宜蘭秘境「百米金黃隧道」免費拍！主人：不到月底就凋謝

▲宜蘭有處長達百公尺的金黃花隧道，可能不到月底就會凋謝。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場粉絲專頁，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

看過不少花海隧道的你，有見識過「黃金文心蘭隧道」嗎？「金雙甡花卉農場」是宜蘭一處賞花私房點，主人以500盆文心蘭打造出「花海隧道」，長達百公尺的金黃花景，每年6月開花時伴隨花香，整體氛圍超迷人，花期短暫，想來一睹美景的民眾腳步要快。

▲金雙甡花卉農場每年6月開放民眾入園，不收任何費用 。



「金雙甡花卉農場」每年6月開放民眾入園，不收取任何費用，一開放即湧入不少遊客前來賞花。主人張甡融表示，「黃金花海隧道」大約有500盆文心蘭，另外還有兩條小隧道，都是兩兄弟花了8年的心血結晶，但由於人潮眾多、氣候炎熱，會加速凋謝，可能不到月底就會提早枯萎，若想來參觀的民眾需儘早過來。

▲主人張甡融表示，由於人潮眾多、氣候炎熱，會加速凋謝，可能不到月底就會提早枯萎，若想來參觀的民眾需儘早過來。



長達百公尺的「黃金花海隧道」，以高約3公尺高的「高人一等」品種和文心蘭交錯而成，文心蘭金黃花色在陽光下閃閃發光，彷彿在空中跳舞，又有「跳舞蘭」美名，伴隨香氣瀰漫，更顯得優雅迷人！

農場由雙胞胎兄弟張甡金、張甡融一同經營，如同往年免費開放，相當佛心，遊客也可自由愛心捐，款項會全數捐給慈懷基金會，熱心的主人也很樂意幫遊客拍照，滿足人人當網美的心願。

▲農場由雙胞胎兄弟張甡金、張甡融一同經營，如同往常免費開放，遊客也可隨意愛心捐。

張甡融說明，溫室總面積加起來約有800坪，還培育出全台唯一的「黃金鶴頂蘭」，另外，石松、瀑布蕨、空氣鳳梨、豬籠草、愛心藤等各種植栽都有。張甡融笑說，今年算是開得很漂亮，6月一開放前三天湧入太多人，尤其端午連假第一天農場湧入近千人，現場擠得水洩不通，建議大家擇平日前來，加上高溫、人多都可能導致花提前凋謝，錯過就要等明年了。

▲溫室總面積加起來約有800坪。



金雙甡花卉農場

地址：宜蘭縣員山鄉頭分路82之26號

電話：03-9225439 、0935025872

營業時間：09:00-17:00 (第二、第四週週一公休，六月期間無公休)

花海隧道參觀期間：即日起至6月底（可能會提前結束）