玩樂兼考古新去處！土城「斬龍山遺址文化公園」正式啟用

▲新北土城「斬龍山遺址文化公園」已正式啟用。（圖／新北市政府文化局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

現在可以在考古遺址上野餐、遊玩！新北土城「斬龍山遺址文化公園」已正式啟用，該遺址在2012年起，經過多次挖掘，陸續挖出上百件陶器、石器等生活物品，讓沉寂已久的遺址重見天日，目前該遺址採現地保存，地面則規畫為公園，大小朋友玩樂之餘也兼顧考古樂趣，讓遺址更貼近人們日常生活。

▲斬龍山遺址文化公園一啟用即湧來不少遊客。

新北市文化局文化資產科表示，土城醫院與公園一帶有斬龍山文化遺址，經過多次挖掘，陸續挖出上百件陶器、石器等生活物品，屬於新石器圓山文化，該遺址也在今年2月被指定為市定考古遺址，後來順勢規畫為「斬龍山遺址文化公園」，目前採取現地保存的方式，盡量不再去挖掘擾動其文化層。

▲「斬龍山遺址文化公園」採現地保存的方式，盡量不再去挖掘擾動其文化層。（圖／ig@yating_28提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

文化局表示，現地保存的遺址在公園裡，立起柵欄圍起來保護，公園的設計也融入圓山文化出土器型的特殊紋樣，現場也設置斬龍山遺址文化解說牌，供民眾了解考古遺址與進展。

▲斬龍山遺址公園設有噴水池讓小朋友瘋玩。

此外，公園內包含磨石子溜滑梯、沙坑和噴水池等設施，草坪區可以野餐或進行展演活動。文化局表示，未來將再向中央申請經費，量身訂做時下最夯的實境解謎遊戲，將斬龍山遺址文化公園及其附近景點擴大為遊戲場，讓民眾可在遊戲的過程同步認識遺址保存議題，並達成考古遺址監管保護的教育宣導工作，讓考古遺址不再難以親近。