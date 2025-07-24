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北市2條消暑步道秘境！沿途溪水相伴、瀑布吹風　還能賞壺穴

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）

▲觀瀑亭旁瀑布。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

待颱風遠離再出發！台北大縱走中，少不了親水路線，第七段的「茶展中心步道」屬於短程路線，中長程步道則推薦第四段的「圓覺寺步道、雙溪溝古道及大溝溪畔步道」，個人可依據時間和體力作彈性安排，置身在大自然賦予的神奇魔力。

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）

▲▼壺穴吊橋；陶燒故事牆。

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）
 
推薦路線一：茶展中心步道（第七段）
茶展中心步道蜿蜒在貓空山谷中，屬於茶香環狀步道的一段，步道平緩、規劃完善，沿線溪流潺潺、綠蔭夾道，是夏季最受歡迎的親水步道之一。步道旁有小瀑布，沿途可見茶園、筍園、梯田與溪流風光，還可見如陶燒故事牆及觀瀑亭等人文景觀。

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）

▲進入步道後直至壺穴吊橋，將看到凹凸不平的壺穴景致。

此外，因鄰近壺穴步道，進入步道後直至壺穴吊橋，將看到凹凸不平的壺穴景致，步道沿途清新涼爽，讓人彷彿進入一條都市中的森林溪谷，親子族、長者都能輕鬆攻略。

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）

▲雙溪溝古道常與溪畔並行，空氣中瀰漫濃郁芬多精。

推薦路線二：圓覺寺步道、雙溪溝古道及大溝溪畔步道（第四段）
台北大縱走第四段是從陽明山風櫃口出發，途經雙溪溝古道，一旁經常有溪畔並行，空氣中瀰漫濃郁芬多精。穿越碧山與圓覺寺後，進入「圓覺瀑布」，此處以巨大林蔭景觀成打卡點。

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）

▲▼穿越碧山與圓覺寺後，進入「圓覺瀑布」；大溝溪生態步道全線親水環繞。

▲北市兩條親水步道。（圖／大地處提供）

瀑布下方設有親水平台，民眾可脫鞋踏水、坐在石頭上納涼，享受片刻自然涼意。另外，大溝溪生態步道全線親水環繞，沿途設置解說牌與觀景點，親子健行或學校戶外教學都很適合。走到終點，更可銜接大湖公園捷運站，無需長途跋涉即可接觸溪流，是市區中難得一見的天然遊樂場。

關鍵字： 台北市旅遊 熱血行腳 陽明山旅遊 台北大縱走 茶展中心步道 圓覺寺步道 雙溪溝古道 大溝溪畔步道 沁涼步道

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