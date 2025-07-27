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台中2登山步道推薦！觀景台眺望市景　千株千日紅美到月底

▲台中市觀旅局推薦「新田登山步道」、「鳳凰山登山步道」健行。（圖／台中市觀旅局提供）

▲暑假之際，正適合攜家帶眷到山中健行森呼吸。（圖／台中市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

踏青、賞花一次滿足！暑假之際，正適合攜家帶眷到山中健行，或至公園賞花海，台中市觀旅局推薦「新田登山步道」、「鳳凰山登山步道」俯瞰市景，而后里環保公園近日化身千日紅花海勝地，預計盛開至月底，賞花腳步要快。

▲台中市觀旅局推薦「新田登山步道」、「鳳凰山登山步道」健行。（圖／台中市觀旅局提供）

▲推薦到「新田登山步道」、「鳳凰山登山步道」健行。（圖／台中市觀旅局提供）

台中市觀旅局推薦2條親子登山步道，新田登山步道全長3.6公里，分別有1號至5號步道路線，其中3號步道挑戰性十足，適合喜歡登山健行的遊客。途中可欣賞賞鷹平台和觀景台，休憩點多，是潭子及豐原區居民的好去處。若時間充裕，可以規劃成為半日遊行程。

▲鳳凰山登山步道。（圖／台中市觀旅局提供）

▲鳳凰山登山步道長約2.1公里，沿途有豐富的果樹和竹林，環境靜謐，適合親子同遊。（圖／台中市觀旅局提供）
另外，觀旅局長陳美秀也推薦鳳凰山登山步道，這條長約2.1公里的步道，沿途有豐富的果樹和竹林，環境靜謐，適合親子同遊。步道至高點能俯瞰后里及台中市區的美景，還設有鳳凰鳥與貓型意象打卡點，旅客可延伸至月眉觀光糖廠品嚐冰品，或至中社花市欣賞壯麗花海。

▲台中市府建設局規劃主題花區，種植多達1000株千日紅。（圖／台中市府建設局提供）

▲台中市府建設局規劃主題花區，種植多達1000株千日紅。（圖／台中市建設局提供）
除了登山步道，台中市的后里環保公園也很有看頭。建設局近日布置上約1000株千日紅，公園化身為浪漫的花海，搭配草地和藍天白雲，營造出童話般的夢幻景觀。不過，預計花期只會延續到7月底，是今夏不容錯過的賞花景點。

▲台中市府建設局規劃主題花區，種植多達1000株千日紅。（圖／台中市府建設局提供）

▲粉色千日紅花期預計到7月底。（圖／台中市建設局提供）
后里環保公園不僅是休憩放鬆的好場所，還兼具生態教育與綠化功能，園內設有草坡、友善步道和寵物活動區，適合家庭野餐、散步和放風箏，度過愜意的午後。

關鍵字： 台中旅遊 新田登山步道 鳳凰山登山步道 后里環保公園 花海旅遊 熱血行腳

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