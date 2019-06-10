2019天下第一攤揭曉　這3家手作便當也拿到金賞



▲士東市場曉平家常小吃的「客家菜豆滷黑豬肉」。（圖／取自台北市政府網站)



記者黃士原／台北報導

最接地氣的美食評鑑「天下第一攤」金賞10日揭曉，計有16家攤商奪得金賞，其中今年度的鑑賞主題手作便當最終出現的三名金賞得主，分別為士東市場曉平家常小吃的「客家菜豆滷黑豬肉」、木新市場巧味豬腳的「招牌便當」，及安東市場馬師原創料理的「來自火星的便當」。

今年度分為手作便當鑑賞、即食餐飲類、生鮮雜貨類、花卉百貨類及崛起新市力五大類，其中今年度的鑑賞主題手作便當，歷經人氣票選、公開美食評選、專家現地評選，最終出線的三名金賞得主為食材講求產銷履歷，強調食材的安心保證的士東市場曉平家常小吃的「客家菜豆滷黑豬肉」；主打平價好味道，一個便當就能嚐到各部位豬腳的木新市場巧味豬腳「招牌便當」；採低溫牛肉料理的安東市場馬師原創料理「來自火星的便當」。





▲主打平價好味道，一個便當就能嚐到各部位豬腳的木新市場巧味豬腳「招牌便當」。(圖／取自台北市政府網站)

即食餐飲類獲金賞得主為華山市場恩記小舖、大直市場鼎A9肉干類食品名產、中崙市場品味小廚。生鮮雜貨類的評選今年特別細分三組，以此方式挖掘出更多樣市場名攤，而在「食品雜糧組」獲金賞得主為木柵市場品三仙扁食之家；「農產蔬果組」獲金賞得主為永樂市場建翔蔬菜；「肉品生鮮組」獲得金賞的中山市場安吉號。

今年的花卉百貨類評選分數，注重於攤位特色的建立及服務特色，並加入「秘密客評選」方式，以不公開身分形式代表消費者進行實地考察，而在「百貨組」獲得金賞得主為華山市場飛鼠文化工作室；「花卉組」金賞得主為西湖市場陳允花研所；「其他組」金賞得主為士東市場GO2PAINT畫畫趣文創藝術工作室。





▲採用低溫牛肉料理的安東市場馬師原創料理「來自火星的便當」。(圖／取自台北市政府網站)

藉由崛起新市力評選鼓勵市場二代攤商及新加入市場的新攤商參與，此類別的金賞得主為水源市場索菲烤布蕾、大直市場曾餃子、大直市場五記沙魚烟以及松江市場珍育魯味放山雞。



台北傳統市場節於6月29日在永樂市場推出「迺市場，呷便當」活動，並於10日開放民眾網路報名，邀請民眾品嚐今年度金賞便當，活動報名期間6月10日至6月26日，活動內容包含：享用一份金賞便當、DIY漢方驅蚊包、市場100元採買券及市場好食光餐墊組，名額有限。





▲來自中崙市場的品味小廚，今年度第一年參賽，每一顆貓耳朵都堅持手工製作，榮獲即時餐飲金賞。(圖／取自台北市政府網站)