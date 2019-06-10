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東京掃貨新天堂！樓頂還有棒球打擊場　Q Plaza池袋7月全新開幕

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▲Q Plaza池袋7月開幕。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）

▲Q Plaza池袋將於7月19日正式開幕。（圖／東京觀光事務所台灣辦事處提供）

旅遊中心／綜合報導

東京又多了一處逛街血拼天堂！Q Plaza池袋即將在今年7月19日正式開幕，多達12層樓的大型商場坐落於東京池袋東口Sunshine通，哈日族又多了一處掃貨天堂。

Q Plaza池袋以娛樂城概念打造，由影城、遊樂園、咖啡廳、餐廳、商店共16家店舖組合而成，4到12樓還有坐大型影城Grand Cinema Sunshine，這裡有全日本最大的戲院螢幕高18.9公尺、寬25.8公尺，共有12個影廳、2,443個座位，所有影廳皆採用最先進的雷射放映系統。

位於3樓的「PLAZA CAPCOM池袋店」為日本知名遊戲公司卡普空（Capcom）所經營的主題樂園，也是卡普空首次進軍於池袋，在這裡遊客可以盡情遊玩最新的大型電玩、音樂遊戲、大頭貼機等之外，還有超夯的VR虛擬實境遊戲。日劇或電影中經常出現的棒球打擊練習場就位在14樓頂，「池袋Batting Center」創立於1979年的棒球打擊練習場，歇業後再度重新登場。

▲▼東京池袋太陽城Sky Circus陽光60瞭望台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京池袋全新地標。（圖／記者蔡玟君攝）

逛百貨商場當然少不了大買特買，必逛原宿知名雜貨品牌AWESOME STORE、網美拍照打卡必訪首次進駐池袋的「AWESOME STORE&CAFÉ」旗艦店，近5,000個商品皆是品牌自行設計的個性商品，適合買可愛紀念品回台送朋友。

美食部分推薦2樓韓式甜品咖啡館「SULBING 池袋店」，來自韓國的超人氣冰品品牌雪冰，可品嚐韓國的傳統與創新融合的滋味；知名麵包咖啡店EDW，招牌麵包「ONE HUNDRED」以比例100：100的麵粉與水烘焙而成，絕對必吃。

Q Plaza池袋（キュープラザ池袋）
地址：東京都豐島區東池袋一丁目30番3號
交通：自JR山手線等「池袋站」徒歩4分鐘
 

關鍵字： 日本旅遊 日韓風 池袋 Q Plaza池袋

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