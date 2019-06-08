打破週二買機票最便宜迷思！旅遊專家曝「7招訂機票攻略」

▲坊間流傳著「週二買機票最便宜」的傳說，日前也被內行旅行家打臉。（圖／達志／示意圖）

旅遊中心／綜合報導

如何搶到便宜機票，一向是旅人們探討的課題，坊間流傳著「週二買機票最便宜」的傳說，日前也被內行旅行家打臉，表示此想法已退流行，讓我們來看看訂票網 Scott’s Cheap Flights 的 CEO怎麼建議！

▲桃園機場每到旺季總擠滿搭機人潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

1.週二買機票最划算？

你認為何時是最佳訂票時機點？坊間多流傳週二下午1點或週六午夜訂票最好，而Scott’s Cheap Flights的Keyes表示，此方法已經過時了。 「這建議可能在25年前還有用，當時航空公司首次開始將票價公佈在網路上，時間點是在周二下午1點，但現在，航空公司每小時都在更新票價，因此哪時段是最佳買票時機點，現在已不再適用」Keyes表示。



2.國內、國外多久前訂票？

針對國內航班，Keyes建議，通常至少提前預訂一到三個月訂票。對於國際航班，提前兩到六個月訂票，若希望在寒暑假旺季出遊，最好再提早個幾個月。

▲國際航班建議提前兩到六個月訂票。（示意圖／記者彭懷玉攝）

3.別搶最後一分鐘機票

有些人時間比較彈性，喜歡等Last-Minute 機票，說不定可以搶到破盤價格。但 Keyes 卻指出，最後一刻的機票以前很常見，但現在航空公司會在起飛前幾天才提高價格，盡可能賺取商務客晚鳥的錢，建議一般民眾還是不要冒這個險比較好。

▲Keyes建議別等到最後的Last-Minute 機票，價格通常都會提高。（示意圖／記者彭懷玉攝）



4.善用旅行常客計劃

大多數航空公司都有飛行常客累積哩程數的服務，有些屬同一個聯盟的航空公司里程數還可合併累積，再加上航空多半和旅館、信用卡、租車公司等合作，很容易就可累積到足夠里程數，能用來換取下一次出國的機票或貴賓室等各種服務，像是飛一至二趟歐美國家就送一趟東南亞機票，依各家規定不同。

星空聯盟（Star Alliance）：長榮航空、聯合航空、新加坡航空、全日空、中國國際航空、韓亞航空、漢莎航空、深圳航空、紐西蘭航空、泰國國際航空等。

天合聯盟（SkyTeam）：中華航空、中國東方航空、中國南方航空、廈門航空、達美航空、法國航空、義大利航空、荷蘭皇家航空、大韓航空、越南航空、西班牙歐洲航空等。

▲中華航空是天合聯盟（SkyTeam）成員之一。（圖／華航提供）

寰宇一家（Oneworld）：國泰航空、美國航空、英國航空、日本航空、柏林航空、馬來西亞航空、澳洲航空、卡達航空、澳洲航空、芬蘭航空、西伯利亞航空等。

▲好言好語贏得艙等升級相當困難，通常只有在航空公司超賣機位時才會發生。（示意圖／記者彭懷玉攝）

6.好好利用「超額預定」航班

好言好語贏得艙等升級相當困難，通常只有在航空公司超賣機位時才會發生。 Keyes 說，在聯合航空事件發生後，航空公司付了1300美金作為賠償，此外，擔心乘客會拒絕登機，若真發生預定卻沒位子的問題，除了賠償之外，也可能可在下一趟飛行升等到商務艙，就取決於你怎麼跟航空公司談判了。

7.想法更彈性，機票分開訂

若你計畫一趟長途旅行，多做功課比較絕對是必要的，有時分兩筆訂單訂，會比直接訂一次機票更划算。假如你將從紐約飛到希臘的聖托里尼島，單筆票價可能要1500美金，但若把旅程拆開來，先買從紐約到雅典，再從雅典到聖托里尼，兩筆加起來可能才不到500 美金，省下千元美金之餘，還能趁機多玩個雅典，何樂而不為？