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神明欽點蓋這！日本最大台灣寺廟　隱身埼玉縣稻田最台味風景

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▲▼日本最大台灣寺廟在埼玉。（圖／季刊薰風提供，京浜にけ攝影）

文、圖／《季刊薰風》

作者：丹羽 文生
譯者：陳彥含
圖片：京浜にけ

從東武東上線的池袋車站搭車約45分鐘，在若葉車站下車，於東出口搭計程車約10分鐘車程，在埼玉縣坂戶市壯闊的農田風景之中，1座絢爛奪目的建築物忽然映入眼簾。這裡是台灣道教廟宇「聖天宮」。

此處絕非主題樂園，而是由「宗教法人聖天宮」營運的寺廟。

聖天宮分為天門、前殿、本殿等3個主要建築，這座寺廟恐怕是日本最大的中式建築物。與橫濱中華街的關帝廟與媽祖廟相較之下，規模與豪華度顯然是聖天宮略勝一籌。

▲▼日本最大台灣寺廟在埼玉。（圖／季刊薰風提供，京浜にけ攝影）

巨大的石柱與廟門以精細雕刻裝飾，廟頂的黃色屋瓦則有細緻刻功雕成的龍，天花板上超過1萬個零件，完全不用釘子便組裝完成，這裡簡直是日本童話故事「浦島太郎」中的龍宮。這座廟宇寬50公尺，高度25公尺。

這裡供奉的神明是「三清道祖」，也就是開天闢地之神「元始天尊」、主掌魂魄之神「靈寶天尊」以及引領萬物道德之神「道德天尊」。此地是只有內行人才知道的祕密能量景點。與其說這裡「充滿異國風情」，不如說已經完全是「異國」了。

這裡離筆者住處並不遠。我完全不瞭解，也不信仰道教，只是為了體驗特別的感覺，所以時常全家造訪此地。

聖天宮的建廟者是原本在台灣經商的康國典。他40多歲接近50歲時罹患胰臟癌，在世界各地遍訪名醫仍不見效，因此決定回到台灣。

然而回國不久，他向三清道祖祈求疾病痊癒後，居然因此逃過死劫，癌症也完全康復。儘管他原本是無神論者，卻因為本次因緣決定建廟，除了向三清道祖還願，也祈求更多人能得到好運。

當初尋找建廟地點時，神明指示他選在日本的坂戶市，而非祖國台灣。選中坂戶市的原因並不清楚。據說神明當時甚至連廟宇名稱與建廟方位都清楚指示。

▲▼日本最大台灣寺廟在埼玉。（圖／季刊薰風提供，京浜にけ攝影）

於是他投入私人財產，在當時連路都沒有的雜樹叢中整地，聘請台灣一流的建廟工匠前往日本施工。廟宇多數雕飾都在台灣製成，再運送到日本。歷經15年的歲月，寺廟終於在1995年9月落成。

▲▼日本最大台灣寺廟在埼玉。（圖／季刊薰風提供，京浜にけ攝影）

聖天宮全年無休，參拜時間為早上10點到下午4點，參拜費用為300日幣，在此可體驗道地的台灣參拜方式。除了電影與日劇拍攝之外，週末還有角色扮演者聚集在此，扮成動漫人物。聖天宮現在有「角色扮演聖地」的美稱，甚至還準備了角色扮演者專屬的更衣室。

聖天宮傳單的宣傳標語是「離你最近的台灣」，這個稱呼聽起來多麼響亮。這裡不只讓日本人驚訝，台灣人應該也會大吃一驚才是。來東京旅行時，不妨繞路來這裡看看吧。

地址: 埼玉縣坂戶市塚越51−１
參拜時間：早上10點至下午4點

＞＞＞原文連結

關鍵字： 聖天宮 埼玉旅遊 關東旅遊 日本旅遊 日韓風

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