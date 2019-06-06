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出門就是唯美金色隧道！全台13大絕美阿勃勒景點懶人包

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台南高鐵站旁開滿阿勃勒（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆提供）

▲台南高鐵站旁開滿阿勃勒（圖／台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆提供）

旅遊中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘6日到小碧潭划龍舟，受到民眾大力歡迎，甚至送上2根天然的「阿勃勒果子」當作按摩棒送給郭董按摩。實際上每年5至6月，就是阿勃勒盛開的季節，全台各地13大絕美的阿勃勒景點，有攝影玩家私房秘境，也有在行人道上就能欣賞，若是想要和郭董一樣擁有天然的按摩用具，可以等到花落後收集結出長棍棒狀的不開裂莢果，拿來敲打痠痛。

▲台中南區興大路阿勃勒。（圖／飛翔在天際提供）

▲台中南區興大路阿勃勒。（圖／飛翔在天際提供）

1.台中　興大路
台中興大路的人行道下起了浪漫的「黃金雨」！每年的五、六月，興大路人行道左右兩旁種植的「阿勃勒」會悄悄綻放，一串一串金黃色的花穗優雅地垂掛在樹枝上，讓路上行人都停下忙碌的腳步欣賞這片金黃色花海，一起趴趴照就在《旅遊超爽的！》社團中帶領大家去興大路賞花！

▲亞洲大學阿勃勒花海。（圖／一起趴趴照提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲亞洲大學阿勃勒花海。（圖／一起趴趴照提供，請勿任意翻攝以免侵權）

2.台中　亞洲大學
每到5月底6月初，金黃色阿勃勒在樹梢間閃耀金色光芒，一整排的金色大道，立刻成為初夏時節最美的拍照景觀，如充滿歐風情調的亞洲大學，除了原有的圓頂設計、羅馬風建築吸引不少遊客專程前往拍照外，校園內的停車場也有美麗的阿勃勒花海景觀，讓學生可以在這裡拍得過癮。

3.台中　國立台灣美術館
位於台中國立台灣美術館外園的停車場，一整排阿勃勒如同最天然的天幕，為旅客的汽車遮擋，讓原本剛硬冰冷的停車場增添柔和感，當花季來臨時，一整排金黃阿勃勒美景，讓人停車也是種享受。

4.台中　柳川西路
位於台中柳川西路，也有一處小型的金色隧道，當花季來臨，整條行人步道轉換成一片金黃，鋪天蓋地的金色阿勃勒，成為初夏時的最美風景。

▲嘉義世賢路（圖／網友林培淵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘉義世賢路（圖／網友林培淵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

5.嘉義　世賢路
又名黃金雨的阿勃勒是初夏最夢幻的自然美景，位在嘉義市的世賢路上，每到夏日來臨，一眼望去，數十棵阿勃勒花由綠轉黃，高聳樹木茂密參天，形成一條金黃隧道，讓人感受夏天的鮮活色彩，尤其陽光灑落枝頭，更是夢幻得讓人像是置身在童話世界般。

▲國立嘉義大學蘭潭校區。（圖／IG@huangyuqiao1221提供）

▲國立嘉義大學蘭潭校區。（圖／IG@huangyuqiao1221提供）

6.嘉義　嘉義大學
南部美麗校園不少，而脫穎而出的嘉義大學則有讓人遠離塵囂的魔力，由民雄、蘭潭、新民、林森等多個校區合併，各有各特色。蘭潭校區雖以蓮花池和魚池聞名，但在當初夏來臨，校內也可以欣賞絕美阿勃勒風景，旅客可以走進校園裡重溫學生時代時也可到合作社買鮮奶和冰淇淋，來到嘉義，適合放慢腳步，靜靜享受愜意時光。

▲嘉義大林車站阿勃勒。（圖／臉書專頁《漫步在雲端的阿里山》提供。）

▲嘉義大林車站阿勃勒夜景。（圖／臉書專頁《漫步在雲端的阿里山》提供。）

7.嘉義　大林車站
嘉義大林車站旁有一棟充滿歷史感的木造平房，它其實是日治時期的台鐵站長宿舍，破舊老屋經整修後獲得了新生命，時序進入仲夏，一旁樹梢更開出了金黃花海，生氣蓬勃的阿勃勒為古色古香的日式老平房畫上燦爛的妝，浪漫光景成了攝影同好、遊客爭相造訪的阿勃勒花海景點。

▲虎頭埤阿勃勒花季（圖／取自《台南市政府觀光旅遊局》官網）

▲虎頭埤阿勃勒花季（圖／取自《台南市政府觀光旅遊局》官網）

8.台南　虎頭埤風景
初夏正是「全城盡帶黃金雨」季節，尤以虎頭埤風景區種植400多株的阿勃勒最熱門，無論是漫步、騎單車環湖、乘船、滑水道戲水，都是取景滿樹黃花的好角度。

9.台南　成功大學
台南市區和市郊都見得到阿勃勒樹，每到花季，這座城市被點綴上鮮活色彩，絢爛奪目。成功大學校園外同樣也有一整排阿勃勒美景能欣賞，適逢畢業季節到來，同時還有火紅鳳凰木能欣賞，鮮豔的色彩在藍天下更加亮麗。

▲台南白河大山宮旁阿勃勒。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台南白河大山宮旁阿勃勒。（圖／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

10.台南　白河區百年阿勃勒樹
位在台南市白河區有一棵百年阿勃勒樹，是許多攝影玩家的私房景點，金黃花朵映著荒廢老屋、稻田，美得不可思議。這座百年阿勃勒位於台南市白河區的大山宮附近，的巨型阿勃勒矗立在老厝旁，與綠色稻田映襯下，顯得更光鮮亮麗。由於知道的人不多，可以享受無人叨擾的靜謐感，隨手拍都是夢幻破表的美照。

▲高雄市文化中心附近阿勃勒。（圖／網友jerweio提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲高雄市文化中心附近阿勃勒。（圖／網友jerweio提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

11.高雄　高雄市文化中心
高雄市文化中心外，同樣也有一整排阿勃勒能欣賞，即使數量不多，但當阿勃勒由綠轉黃，將街道染上亮麗色彩，同樣成為高雄市文化中心外一景。

▲屏東榮譽國民之家阿勃勒。（圖／網友ben825010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲屏東榮譽國民之家阿勃勒。（圖／網友ben825010提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

12.屏東　榮譽國民之家金黃隧道
沿榮園兩旁種約50株阿勃勒，長約100公尺，樹幹參天構成金黃隧道，花瓣隨風飄落鋪成花地毯，氣勢澎湃而迷人。家區在花季期間免費開放給民眾參觀，切記不要喧嘩，安靜享受黃金雨帶來的心靈療癒。

花蓮193縣道阿勃勒、鳳凰木（圖／取自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

▲花蓮193縣道阿勃勒。（圖／取自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

13.花蓮　193縣道阿勃勒
有「全台最美公路」之稱的花蓮193縣道，正處紅黃交織的繽紛時刻！路旁鳳凰木、阿勃勒都準備進入最美花況，將這條公路增添迷人色彩。193縣道沿線風景動人，位於108K-109K處，能看見金黃色阿勃勒在空中搖曳，與綠色稻田和遠方山巒，勾勒出季節限定的風情畫。

關鍵字： 阿勃勒 台灣特色系列 賞花旅遊

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