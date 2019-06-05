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日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY登台　7月進駐微風南山

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▲日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY將登台　預計7月進駐微風南山。（圖／取自ROLL ICE CREAM FACTORY官網)
▲日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY將登台。（圖／取自ROLL ICE CREAM FACTORY官網)

記者黃士原／台北報導

日本超人氣的捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY是許多旅客必吃的冰淇淋之一，而現在台灣朋友不用到日本也吃得到了，ROLL ICE CREAM FACTORY海外首店落腳台灣，預計7月進駐微風南山的微風atre的3樓，而台灣分店也將會有限定口味。

ROLL ICE CREAM FACTORY在2017年6月於東京原宿開幕，是日本第一家紐約風格的冰淇淋炒冰捲專賣店，在2018年夏季裡最高的排隊紀錄是7小時。目前ROLL ICE CREAM FACTORY在日本的大阪、名古屋、沖繩、橫濱、京都及德島都有分店。

▲日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY將登台　預計7月進駐微風南山。（圖／取自ROLL ICE CREAM FACTORY官網)
▲期間限定的「謝謝平成」限定口味。（圖／取自ROLL ICE CREAM FACTORY官網)

ROLL ICE CREAM FACTORY捲捲冰淇淋的特色是將液狀冰淇淋倒於零下10度以下的冰板上製作，先把冰淇淋壓平成方形之後，再用鐵鏟鏟出一圈圈的冰淇淋捲，由於捲捲冰淇淋實在太可愛了，許多人都拍照上傳成為打卡熱點。

除了可愛的形狀，客人還可以從近20種的配料選擇加入基底冰淇淋之中，再來就是從近40種的裝飾配料中選擇2種，如果這樣還不夠，還可以加價追加許多色彩繽紛的配料。最後就是選擇巧克力、煉乳、蜂蜜等淋醬。
 

關鍵字： 美食情報 ROLL ICE CREAM FACTORY 捲捲冰

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