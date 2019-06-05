圖、文／七逗旅遊網提供
到日本玩，不習慣大都市快速的步調，只想體驗悠閒的日式生活，不妨到四國地區玩一趟，純樸的民風讓人毫無壓力，日式古城、溪谷秘境、瀨戶內海、六星級觀光列車的魅力絕對讓你深深愛上這個地區！
▲高知城。（圖／shutterstock.com提供）
在眾多日本古城中，不少城池都因為一些歷史因素而消失，其中高知縣的高知城雖然曾在1727年被無情的大火燒毀，但在1749年重建後，就幸運的躲過明治維新的廢城令及後來二戰的轟炸，是現在日本唯一完整保留整個核心建築──「本丸建築群」的古城，同時也是日本現存的12座天守中，唯一能讓追手門（正門）、天守同框的古城。登上天守閣參觀，還可以遠眺高知平原和太平洋，享受超棒視野！
▲松山城為日本三大連立式平山城之一，由於建在丘陵上，視野良好。（圖／日本觀光局提供）
按照日式古城所在的地形，可以分類為山城、平山城、平城、水城。其中平山城蓋在小丘陵上，而丘陵下為平原，可以發展為城下町。松山城屬於結構比較複雜的連立式平山城，大天守閣和幾個小天守閣連在一起，看起來更有氣勢，也更壯觀。搭纜車登上天守閣，可以將伊予平野、石鎚山、瀨戶內海……等景色一次收藏。
▲大步危溪谷。（圖／翔笙旅行社提供）
四國德島縣隱藏著日本三大秘境之一的「祖谷溪」，祖谷溪流經四國的山脈，切割出大步危、小步危溪谷，兩邊的高山斷崖聳立，像一幅氣勢磅礡的畫，沿岸的奇岩怪石相當精彩。夏天的新綠點綴著這幅景色，讓整體的線條變得更柔和，每一季來都有不同的景色。
四國愛媛縣、香川縣一側倚靠著瀨戶內海，因此有不少景點適合觀賞美麗的海景，像是香川縣的瀨戶大橋紀念館，除了能瞭解瀨戶大橋是如何被建造的，還能在會一邊上升、一邊360度旋轉的展望台中，享受慢慢上升的視野，讓你不錯過任何一個角度的瀨戶內海。
▲2017年，「龜老山山頂眺望來島海峽」被選為四國八十八景。（圖／shutterstock.com提供）
到知名建築設計師隈研吾位在愛媛縣的作品「龜老山展望台」，就能欣賞一場人文與大自然共同演繹的美景饗宴，展望台彷彿會隱身術，以特殊的工法建造而成，位在地面之下，從外面看不到展望台，不會破壞整體景觀，向遠方看去，來島海峽大橋、西日本最高的石鎚山都在視野之中。
▲伊予灘物語只在週末行駛，車票非常搶手。參加翔笙旅行社限定行程，已為你預約席次，加碼品嚐以在地食材做成的美味早餐。（圖／翔笙旅行社提供）
在愛媛縣想看海，你還有另一個特別的選擇──坐上今年達成十萬人搭乘成就的六星級觀光列車「伊予灘物語」！伊予灘物語的色彩由如夕陽一般的茜色（漸層的暗紅色）、松山市名物柑橘的顏色組成，列車行經美麗的海岸線，從松山開往伊予大州會特別停靠「下灘站」，是攝影界相當熱門的海景拍攝地。
推薦行程：
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更多資訊：
翔笙旅行社 (02)2507-4688
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瀨戶內海魅力爆棚！賞療癒海景慢遊四國古城
圖、文／七逗旅遊網提供
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