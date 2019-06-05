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夏天來日本和歌山縣兜風看海　一島一飯店泡湯賞太平洋

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文／七逗旅遊網提供

夏天，在晴朗的藍空下欣賞大海是最棒的享受，尤其在日本和歌山縣，超過6百公里的綿長海岸線相當療癒，這裡的漁業很發達，當季海鮮是必嚐美食，最新鮮的美味讓味蕾深深淪陷！

▲日本和歌山縣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲三段壁是看海的好地點，地底下的神秘世界更叫人驚嘆連連。（圖／翔笙旅行社提供）

和歌山縣面向太平洋，沿海有很多崎嶇的峭壁，其中宛如海上屏風的三段壁特別引人注目，白花花的浪濤不斷拍打在長2公里、50公尺高的海蝕懸崖，地底下別有洞天，搭電梯向下到地平線下36公尺的洞窟中，傳說中的水軍基地就在你眼前，在這裡可以看到拍照留念用的水軍將領「仿頭盔及軍服」，沿著步道前進，走到崖邊，還能親耳聆聽海浪的怒吼，並有機會看到海浪湧進洞中的景象。

▲日本和歌山縣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲橋杭岩宛如一條只有橋墩的橋。（圖／翔笙旅行社提供）

橋杭岩40多顆大大小小的奇岩怪石，既像一場露天岩石展覽，又像一座失去橋面、只剩下橋墩的橋，在海岸邊形成奇特的模樣。傳說這是因為日本的弘法大師和妖怪比賽，看誰能先在天亮前蓋好一座橋，卑鄙的妖怪眼看自己就要輸了，就學雞鳴，而弘法大師也以為天要亮了，便留下這條未完成的橋。

▲日本和歌山縣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲想到和歌山欣賞夕陽必推圓月島。（圖／翔笙旅行社提供）

傍晚，想看美美的夕陽，絕不能錯過圓月島！立在海上的圓月島，在和歌山夕陽百選的名單上占了一席之地，小島的中間有個海蝕洞，春、秋2季時，太洋剛好會落在這個小小的圓洞中，就像一個天然的相框。隨著不同季節，圓月島日落的拍攝點也會跟著改變，因此在專人帶領下，最能精準掌握太陽下山的時間，以及最佳拍攝地點喔！

▲日本和歌山縣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲去市場吃海味，感受在地人的日常美味。（圖／shutterstock.com提供）

想深入在地人的日常生活，就到當地的市場逛逛吧！參加翔笙旅行社限定行程，特別安排去西日本最大的海鮮市場「とれとれ海鮮市場」，在這裡可以買到最新鮮的海鮮、乾貨、梅干、酒類，不少店家都提供試吃，不怕買到不合口味的食物。這裡還設置市場食材專用的燒烤區，讓你現買現吃！

▲日本和歌山縣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲入住蓋在小島上的勝浦浦島飯店，彷彿來到另一個與世隔絕的秘境。（圖／翔笙旅行社提供）

住宿上，翔笙旅行社特別安排入住紅透半邊天的人氣旅宿「勝浦浦島飯店」，並升級入住日昇館或NAGISA館，住進面海的和室房，隨時都有無敵海景與你作伴。勝浦浦島飯店建在小島上，一島一飯店的特殊模式，得先搭5分鐘的渡輪才能抵達，就像浦島太郎要從人間到夢幻的龍宮。島上還有少見的洞窟溫泉，一邊泡湯，還能同時享受太平洋的美好風光！

▲日本和歌山縣▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲邊在忘歸洞泡湯，邊賞太平洋超享受。（圖／翔笙旅行社提供）

推薦行程： 
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關鍵字： 日本 和歌山縣 圓月島 海景 暑假 出國 海鮮市場 七逗 翔笙旅行社

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