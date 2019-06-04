ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

徜徉山林中！百種花卉、香草浪漫造景　精油香氛舒緩疲勞壓力

ETtoday旅遊雲

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲花露休閒農場種植了上百種香草，園內花卉造景吸引不少民眾前來。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／苗栗報導

花露休閒農場位於苗栗縣卓蘭鄉，在蟲鳴鳥叫環繞的山林中，打造一處花叢遍布的夢幻天堂。園區內種植著薰衣草、迷迭香、尤加利、百里香、香水玫瑰等上百種香草，除了園藝造景外，農場同時也研發了許多香草植物精油的主題產品，近期盛開的繡球花也吸引不少民眾前來，成為中北部最熱門的賞花景點。

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲農場裡的繡球花盛開，成為中北部熱門賞花景點。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲農場裡種植了各式各樣的花卉，不同季節前來都有不一樣的風景。（圖／記者徐溱謐攝）

花露農場的主人陳基能學中醫出身，早年在台北從事花卉批發工作，某年下鄉到花卉產地了解產業狀況，被卓蘭的鄉村風光深深吸引，毅然結束台北的事業，舉家搬到卓蘭遠離塵囂，也開始在這裡經營花卉生產，10多年前轉型成休閒農場後，開放遊客入園賞花，將整個園區打造成以「花」為主題的浪漫天地。

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲園區內綠意盎然，彷彿置身大自然中遠離塵囂。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，精油足療體驗。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

▲陳基能將花露農場打造成以「花」為主題的浪漫園區。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

園區內每個季節都有不同的花卉可以欣賞，還有全台第一家精油博物館，推出以香草植物提煉的精油產品，包括肥皂、乳液、洗髮精、沐浴乳、泡澡錠等，在精油主題館裡還有精油薰蒸足療體驗，木桶裡放入蒸汽機和調配好的精油，膝蓋以下放在木桶中，輕鬆舒緩一整天的疲勞和壓力。

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲精油主題館內售有農場自行生產的精油產品。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，精油足療體驗。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

▲還有精油薰蒸足療體驗消除壓力和疲勞。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

除了園藝造景和香草精油外，農場裡也有提供住宿和餐飲，精油城堡民宿的房間設計採山林風，房內有許多植栽和原木造型的家具，浴室採乾溼分離設計，還有一個大型按摩浴缸，備品也使用農場自己生產的香草沐浴乳、洗髮精和肥皂，還有1塊精油泡澡錠，在房間內就可以享受5星級的精油按摩浴。

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲房內設計採山林風，放置了許多原木家具和小植栽。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲備品使用農場的精油沐浴露和洗髮精，還附有精油泡澡錠。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，花露農場，苗栗，精油。（圖／記者徐溱謐攝）

▲精油城堡民宿的外牆也爬滿綠色植物。（圖／記者徐溱謐攝）

關鍵字： 苗栗旅遊 花露農場 精油 香草 繡球花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

端午馬拉灣、義大第2人門票55元

台南火鍋店有浮誇海鮮盤、哈根達斯

壽司郎將進軍台中開設街邊店

東京近郊超好買5大Outlet攻略

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

全都免門票爽玩！盤點嘉義15個景點

台南中藥秘製炸雞開店4小時就賣光

撞臉連戰！進機場貴賓室又受邀合照

桃園隱藏版人氣炒飯一盤比臉還大！

熱門行程

最新新聞更多

大甲燜鴨鍋兩段式吃法超特別！

加拿大航空推基本經濟艙全新票種

城隍爺水巡淡水河　驟雨瞬間停了

療癒系「丸子西瓜雪花冰」！

徜徉山林中！百種花卉香草浪漫造景

藏在飯店的咖啡館必點三層下午茶套餐

藏壽司永和比漾店7月下旬開幕

淡水絕美景觀餐廳能賞夕陽、看海景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366