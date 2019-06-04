徜徉山林中！百種花卉、香草浪漫造景　精油香氛舒緩疲勞壓力

▲花露休閒農場種植了上百種香草，園內花卉造景吸引不少民眾前來。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／苗栗報導

花露休閒農場位於苗栗縣卓蘭鄉，在蟲鳴鳥叫環繞的山林中，打造一處花叢遍布的夢幻天堂。園區內種植著薰衣草、迷迭香、尤加利、百里香、香水玫瑰等上百種香草，除了園藝造景外，農場同時也研發了許多香草植物精油的主題產品，近期盛開的繡球花也吸引不少民眾前來，成為中北部最熱門的賞花景點。

▲農場裡的繡球花盛開，成為中北部熱門賞花景點。（圖／記者徐溱謐攝）

▲農場裡種植了各式各樣的花卉，不同季節前來都有不一樣的風景。（圖／記者徐溱謐攝）

花露農場的主人陳基能學中醫出身，早年在台北從事花卉批發工作，某年下鄉到花卉產地了解產業狀況，被卓蘭的鄉村風光深深吸引，毅然結束台北的事業，舉家搬到卓蘭遠離塵囂，也開始在這裡經營花卉生產，10多年前轉型成休閒農場後，開放遊客入園賞花，將整個園區打造成以「花」為主題的浪漫天地。

▲園區內綠意盎然，彷彿置身大自然中遠離塵囂。（圖／記者徐溱謐攝）

▲陳基能將花露農場打造成以「花」為主題的浪漫園區。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

園區內每個季節都有不同的花卉可以欣賞，還有全台第一家精油博物館，推出以香草植物提煉的精油產品，包括肥皂、乳液、洗髮精、沐浴乳、泡澡錠等，在精油主題館裡還有精油薰蒸足療體驗，木桶裡放入蒸汽機和調配好的精油，膝蓋以下放在木桶中，輕鬆舒緩一整天的疲勞和壓力。

▲精油主題館內售有農場自行生產的精油產品。（圖／記者徐溱謐攝）

▲還有精油薰蒸足療體驗消除壓力和疲勞。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

除了園藝造景和香草精油外，農場裡也有提供住宿和餐飲，精油城堡民宿的房間設計採山林風，房內有許多植栽和原木造型的家具，浴室採乾溼分離設計，還有一個大型按摩浴缸，備品也使用農場自己生產的香草沐浴乳、洗髮精和肥皂，還有1塊精油泡澡錠，在房間內就可以享受5星級的精油按摩浴。

▲房內設計採山林風，放置了許多原木家具和小植栽。（圖／記者徐溱謐攝）

▲備品使用農場的精油沐浴露和洗髮精，還附有精油泡澡錠。（圖／記者徐溱謐攝）

▲精油城堡民宿的外牆也爬滿綠色植物。（圖／記者徐溱謐攝）