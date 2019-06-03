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溫哥華逃離城市計畫！百年超長吊橋森林歷險　用松鼠視角穿梭巨木間

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▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

▲加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋，過去曾是世界上最高的人行吊橋。

記者賴文萱／加拿大報導、攝影

加拿大溫哥華雖然是座都會大城市，但其中卻擁有不少能與大自然親近、吸收芬多精的原始景觀，史丹利公園面積有逾400公頃之大，是北美中最大城市公園之一，另外，到卡皮拉諾吊橋公園，也能體驗曾是世界上最高的人行吊橋，以松鼠視角漫遊在整座巨木森林間。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼走在卡皮拉諾吊橋公園裡，四周都被高大巨木環繞，可來場奇幻的森林之旅。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

卡皮拉諾吊橋公園（Capilano Suapension Bridge Park）位在北溫哥華區，從市區出發不用多久就能抵達，是許多旅人旅遊溫哥華時，一定會排入的景點之一。

這座橫跨橫跨卡皮拉諾河的卡皮拉諾吊橋，長度約140公尺，懸空蓋在距離河面70公尺高的地方，過去曾是世界上最高的人行吊橋。吊橋早在1888年就築建而成，至今已有130年的歷史，期間經過多次改建或重建，每年約吸引80萬人次來此參觀遊玩。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼走過卡皮拉諾吊橋之後，會來到「樹頂步道」區，旅客彷彿化身松鼠一樣，自由穿梭在參天巨木間。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

最早期的吊橋，是就地取材僅用麻繩與雪松木板建成，雖然目前吊橋在改建後已經非常堅固，但因橋的長度很長，再加上沒有人數限制，因此人多的時候，實際走起來會不停左右晃動，增添不少刺激感。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼卡皮拉諾吊橋中百年巨木環繞，可以漫步在周邊步道，吸收芬多精放鬆身心。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

走過這座長長吊橋之後，馬上就會迎來吊橋公園另一個有趣亮點「樹頂步道（Treetops Adventure）」，當旅客走在這條約三層樓高的空中步道時，就好像化身松鼠一樣穿梭在整片百年參天巨木森林間，以全新視角享受一場奇幻森林歷險。

▲▼加拿大溫哥華史丹利公園。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼溫哥華史丹利公園是北美最大城市公園之一，不少居民會到此騎自行車、健行，裡頭印地安原住民的圖騰柱是熱門景點。

▲▼加拿大溫哥華史丹利公園。（圖／記者賴文萱攝）

氣候宜人的溫哥華，擁有許多城市公園，其中史丹利公園（Stanley Park）面積達404.9公頃，是北美中最大城市公園之一。來到這邊，經常可以看見居民帶著一家大小在此健行、騎腳踏車，享受悠閒的午後時光。

▲▼葛勞士山、葛勞士山纜車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼搭乘葛勞士山纜車抵達山頂，冬季時，這邊可以體驗到滑雪樂趣。

▲▼葛勞士山、葛勞士山纜車。（圖／記者賴文萱攝）

葛勞士山（Grouse Mountain）有著「溫哥華之峰」的美譽，旅客可以安排搭乘纜車上到山頂來場健行漫步或者享用一頓午餐，天氣好時，在這邊可以看見溫哥華都會全景，冬季時還能體驗滑雪樂趣。

▲▼加拿大溫哥華固蘭湖島、固蘭湖島市集。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼固蘭湖島擁有怡人港口景觀，周邊市集裡販售各種新鮮蔬果、美食。

▲▼加拿大溫哥華固蘭湖島、固蘭湖島市集。（圖／記者賴文萱攝）

另外，在三面環水的固蘭湖島（Granville Island），也是非常推薦旅客出遊的好地方，在這邊有個固蘭湖島市集 （Granville Island Public Market），裡頭販售新鮮蔬果及美食，周邊繽紛的小店林立，多以販售文創商品為主。在這舒適的港口，不時還會看見海鷗成群飛舞，街頭藝人表演唱歌，相當愜意。

▲▼加拿大溫哥華固蘭湖島、固蘭湖島市集。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼固蘭湖島周邊繽紛小店林立，裡頭販售許多文創商品。

▲▼加拿大溫哥華固蘭湖島、固蘭湖島市集。（圖／記者賴文萱攝）

◎旅遊資訊：
溫哥華旅遊局：http://www.tourismvancouver.cn/
TPI Canada：http://www.tpi-canada.com/
Capilano Suapension Bridge Park：https://www.capbridge.com/

◎加拿大航空
台北溫哥華航線採用波音夢幻客機 787-9 執飛，並可透由加拿大航空的網絡優勢前往北美逾110個城市航點。台北溫哥華航線今年夏季從每周5班增班至每周6班，抵達溫哥華後，每日10班接駁至洛磯山脈的出入門戶愛德蒙頓（YEG），航班詳情資訊可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。

關鍵字： 加拿大 加拿大旅遊 加拿大景點 溫哥華 溫哥華景點 卡皮拉諾吊橋 葛勞士山 固蘭湖島

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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