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獨家／撞臉連戰！他進機場貴賓室又受邀合照　私下「超迷妹行徑」曝光

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▲▼吳國樑,大馬連戰,大馬盃。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

▲吳國樑是馬來西亞星報的攝影總編輯，在大馬媒體圈是個無人不曉的人物。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）  

記者徐溱謐／採訪報導                   

在馬來西亞的媒體圈有一個無人不曉的人物，他就是馬來西亞最大報社星報的攝影總編輯吳國樑，當了34年的攝影記者，現在報社裡有70位攝影記者都聽他指揮。這個攝影界的大老非常喜歡台灣，來台灣的次數多達70多次，而他和連戰極為相似的外貌也常常引來台灣人注目，甚至有「大馬連戰（戰哥）」的稱號。    

吳國樑說，有一年他到台灣出差，結果一下飛機就被機場人員帶往貴賓室，後來才發現原來連戰當天也要搭機返台，工作人員誤把他認成連戰，才搞出這場烏龍，「幾乎每次到台灣都會有民眾誤認，之前有一次去貓空坐纜車也被要求合照。」戰哥笑瞇瞇地說，遇過這麼多次熱情的粉絲，他早已見怪不怪了。    

▲▼吳國樑,大馬連戰,大馬盃。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

▲和連戰外型相似的戰哥，在台灣常常遇到民眾誤認找他合照。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝） 

小時候家裡窮，爸媽帶著他在姑姑的餅乾工廠打零工，根本不可能買得起相機，國中時朋友找他到攝影器材店打工，與相機天天接觸的他，開始渴望拿起相機拍照，他在高中時加入學校的攝影社，整個社團裡只有1台相機，學長姐帶著學弟妹輪流用相機拍照，學習如何調整光圈、快門和構圖，進暗房自己沖洗照片。   

有一年他拿著自己拍的照片去參加攝影比賽，沒想到真的得獎，還因此拿到他人生第一台相機作為獎品，從此一生和攝影密不可分。如今他已經在星報工作33年了，因為是英文報紙，許多記者不會說華語，他常常親自到台灣出差，「30多年前第一次到台灣就很喜歡這裡。」閒暇時也常帶著家人一起來旅遊。     

▲▼吳國樑,大馬連戰,大馬盃。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

▲擁有多年媒體經驗的戰哥受邀擔任「大馬盃攝影比賽」評審。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）  

這次擔任「大馬盃攝影比賽」的評審，最後一天在台北有一小段自由時間，「哪裡可以買到蔡依林的CD？」戰哥趁著吃飯的空檔問我，看著他認真的眼神，原以為可能是要買給孩子的，沒想到太太蜜雪兒馬上出賣他，「蔡依林的每一張專輯他都有，到馬來西亞開演唱會他也都會去，甚至床頭都擺滿她的照片呢！」 

講到蔡依林戰哥整個人都活了起來，眉開眼笑地講著蔡依林又會唱歌又會跳舞，蜜雪兒看他這樣誇獎蔡依林也沒有吃醋，還開心地說蔡依林身材好又會唱歌跳舞很有魅力，我開玩笑問戰哥，太太和蔡依林誰漂亮，蜜雪兒馬上搶著回答，「當然是蔡依林囉」，伴隨著一連串開朗的大笑聲，這對年過50的夫妻檔實在太可愛。  

▼戰哥帶著太太蜜雪兒一起來台，走訪台灣的休閒農場。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）   

▲▼吳國樑,大馬連戰,大馬盃。（圖／蘋果101提供／黃錦傑攝）

關鍵字： 吳國樑 大馬連戰 大馬盃 馬來西亞 媒體 攝影比賽 大馬要聞 東南亞要聞

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