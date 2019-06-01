洛磯山脈的藍寶石！走入夢幻仙境露易絲湖　朝聖「世界最美窗戶」絕景

▲加拿大露易絲湖被譽為「洛磯山脈的藍寶石」，是來到班夫必訪的熱門景點。

記者賴文萱／加拿大報導、攝影

加拿大露易絲湖被譽為「洛磯山脈的藍寶石」，醉人美景吸引各國旅客前來朝聖，這是因為湖水富含冰川流下的礦物質，在陽光下呈現透徹的藍綠色，如同寶石閃耀一般動人。在夏季時，碧綠湖水如鏡，可以在湖上划著小船享受被美景環繞；在冬季時，一片結冰雪白的景致有如童話中的冰雪王國。

▲天氣好的時候，在陽光照射下，露易絲湖湖面能呈現出透徹如翡翠的藍綠色。

露易絲湖位在班夫國家公園內，周邊被三面雪山環抱，最具盛名的就是其碧綠如翡翠般的湖水，若在清晨造訪，可見平靜湖面倒映出周遭壯麗的山景，呈現出如畫一般的完美倒影，讓人陶醉。

▲湖畔旁有健行步道，旅客可以隨興漫步，從不同角度欣賞湖景。

《ETtoday新聞雲》這次在5月底造訪時，露易絲湖尚在融雪階段，但即便湖面還有一半是結冰狀態，也絲毫不減其風采。在湖畔旁有多條健行路徑，旅客可以沿著步道漫步，從不同角度欣賞這位「公主」的美。

▲▼夏季時，結冰湖面全部融化，旅客可以租借小船划到露易絲湖的正中央，享受被四周美景環抱的愜意。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

在夏季時，可以租借小船划進露易絲湖中，近距離欣賞遼闊的湖景及周邊景色，更可一覽純淨透明到不可思議的湖水。尤其，當小船划到湖中央時，更感覺被四周美景徹底包圍，彷彿瞬間進入仙境一般動人。

▲露易斯湖城堡酒店由於緊鄰湖畔旁，裡頭的咖啡廳，有著「世界最美窗戶」之稱。

緊鄰在露易絲湖旁「費爾蒙露易斯湖城堡酒店」，也是欣賞湖泊美景的最佳景點之一。在飯店內的咖啡廳有一扇被譽為「世界最美窗戶」的絕景地，若有幸能坐在咖啡廳的窗邊，一邊優雅享用下午茶，一邊欣賞美麗的露易絲湖，相信絕對會是一場讓人難忘的回憶。

▲▼搭乘硫磺山纜車直上山頭，可俯瞰四周山巒、森林美景。

來到班夫旅遊，也別錯過體驗乘坐「班夫硫磺山纜車」，約8分鐘就能直上山頭，從高處景觀台俯瞰班夫國家公園遼闊的山巒風光。

▲▼硫磺山纜車觀景台旁有木棧道可以走動，觀景台內也有景色一絕的景觀餐廳可以用餐。

4層樓的景觀台每層有著不同設施，有販售紀念品的商店，有介紹森林維護及動物保育的學習區，也有景色一絕的景觀餐廳能夠用餐；若覺得待在室內無聊，景觀台旁還有一條蜿蜒的木頭步道，能夠出去走走動動。

▲▼班夫小鎮的歐風木屋在山景陪襯下，有著「加拿大小瑞士」之稱。

而在班夫國家公園中最熱鬧的班夫小鎮，有著「加拿大小瑞士」之稱，整齊有序的街道、一整排的歐風小屋，再加上背後襯托著的高山，讓人一眼著迷。在小鎮上，各種餐廳、紀念品店、品牌服飾店林立，可以滿足旅人各種血拚、飲食需求，其中，加拿大特色美食「海貍尾巴」（ Beavertail）在這裡也能夠找到，更是非常熱門必嚐的甜點之一。

▲▼在班夫小鎮可以嚐到加拿大特色美食「海狸尾巴」。

這道加國特色美食「海狸尾巴」，不是真的用動物尾巴做成，而是將麵糰拍打成類似海貍尾巴的橢圓長扁形狀，再放進油鍋裡炸至金黃色，炸好之後上頭會加上各種不同佐料，有楓糖、巧克力、煉乳或者是肉桂粉等不同口味。嚐起來的口感有點類似更脆一點的台式炸甜甜圈或雙胞胎，只是外國人甜膩的口味對於台灣人來說恐怕有點吃不消，建議時可以2人點1份嚐嚐鮮。

◎旅遊資訊：

Banff & Lake Louise Tourism：https://www.banfflakelouise.com/

Pursuit纜車：https://www.pursuitcollection.com/

Calgary Tours 歡樂旅遊：http://www.calgarytours.ca/index.php/zh/

◎加拿大航空

台北溫哥華航線採用波音夢幻客機 787-9 執飛，並可透由加拿大航空的網絡優勢前往北美逾110個城市航點。台北溫哥華航線今年夏季從每周5班增班至每周6班，抵達溫哥華後，每日10班接駁至洛磯山脈的出入門戶愛德蒙頓（YEG），航班詳情資訊可至加拿大航空官網 www.aircanada.com 查詢。