「北北基宜」會師　淡蘭古道走向國際吸客

▲連4年舉行的「北北基宜」淡蘭會師活動，1日在宜蘭外澳地區登場。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2019台灣步道日是連續第4年舉行的「北北基宜」淡蘭會師活動，1日在宜蘭外澳地區登場，繼臺北艋舺、基隆暖暖、新北雙溪後，移師山海交會、古道路網發展中不可或缺的重要節點─宜蘭，同時要讓「淡蘭」走向國際。

「北北基宜」淡蘭會師活動，是由日本宮城縣議員、宮城縣觀光課、氣仙沼市觀光課、唐桑町觀光協會遠道來台和宜蘭縣縣長林姿妙、台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜、基隆市副市長林永發，以及27支淡蘭義工隊，和交通部觀光局局長周永暉共同宣布淡蘭古道走向國際，並致贈信物。

▲台北市市長柯文哲、宜蘭縣縣長林姿妙、新北市市長侯友宜等人漫走淡蘭古道。（圖／記者游芳男翻攝）

淡蘭走向國際活動，尤其和日本合作「友誼步道」，主要考量近10年日本來台旅客統計，已由百萬人次躍升1倍，達到2百萬人次的新高，「淡蘭國家級綠道」透過蕭青陽大師設計雙扇蕨LOGO，搭配記者會精美的邀請卡，充分展現台灣的設計力，擘劃出未來台日雙方聯合行銷的主題畫面。

東北角暨宜蘭管理處處長陳美秀表示，2019年度觀光局推動「小鎮漫遊年」，活動所在的頭城鎮，入選為2019年30個台灣「經典小鎮」之一，獲觀光局頒發「2019台灣經典小鎮」認證獎牌，透過古道漫遊和居民地方創生，共同營造小鎮魅力旅遊。

陳美秀指出，管理處在2019年5月份已請千里步道協會榮譽步道師及資深步道師完成淡蘭古道北路─嶐嶺古道手作步道5種示範工法，在6月底即將辦理嶐嶺古道手作步道教育訓練、工作假期，並開放在地社區、管理處志工及實際管理步道同仁參加，另外在9月分則推出石空古道手作步道工作假期開放予遊客，歡迎大家注意東北角之友官方粉絲團最新消息。