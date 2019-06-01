台灣「小米甜甜圈」夯　「正宗霧台神山」祖師爺霸氣：有錢大家賺

記者吳奕靖／高雄報導

之前台灣繼髒髒包後，又吹起一股小米甜甜圈熱，不過你可能不知道，正宗小米甜甜圈的發源地是來自屏東的霧台鄉以外，其實研發者也是原住民麥順英，平常都在原鄉部落的他，就在國際甜甜圈月活動現身，面對現在滿街都是小米甜甜圈，麥順瑛師傅說：「大家共同賺，沒有所謂的獨產」。

▲小米甜甜圈研發者麥順英表示：「有錢大家賺」 。（圖／記者吳奕靖攝）

掛名正宗霧台神山小米甜甜圈營運長的麥順英就是之前《ETtoday新聞雲》報導過，一天可以賣出1500個甜甜圈，還得領號碼牌等3小時的小米甜甜圈的研發者，平常都居住在霧台鄉，這次趁著舉辦國際甜甜圈月活動，特別現身來參與，同時還推出了新產品「漂流木」給大家試一下。

▲小米甜甜圈已經夯到滿街都是攤車或是攤商在販售 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過麥順英還是熱愛甜甜圈，他表示在戰亂時期的美國，每年的六月五日都會有甜甜圈日，主要是為了給弱勢團體、慰勞軍人，他希望未來每年都會有這個活動，而且他覺得甜甜圈就像是可以把大家甜甜「圈再一起」，應該是很溫暖的食物，同時他也想挑戰一下金氏世界紀錄，製作全世界最大的甜甜圈。

麥順英講到這邊卻有點失落的感覺，因為想製作出最大、最重的甜甜圈並不容易，光是重量要有30公斤起跳的重量級甜甜圈在製作模具的時候，就是一個很大的困難點，雖然目前已經有試做一段時間，麥順英搖搖頭嘆口氣：「可能是技術層面還不夠，我會再加強，明年試看看」。

▲傳承麥順英師傅手藝的正宗神山霧台小米甜甜圈老闆覺得非常感謝 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然麥順英還沒有辦法創下金氏世界紀錄，但他研發的小米甜甜圈已經在台灣造成風潮，可以算是另類的小米奇蹟，像是高雄熱夯的正宗霧台神山小米甜甜圈，一天可以賣出1500個，還有專門的老饕、代購業者會追著跑，這讓正宗霧台神山小米甜甜圈的老闆一本表示，小米甜甜圈這個部落美食，現在不但讓更多人願意前往部落消費，看看部落美景，也讓部落青年回到部落，不再下山漂、都市漂，真的很棒！現在一天還能夠賣出一千五百個小米甜甜圈，成了排隊美食，對於這樣情況，他說：「除了感謝上帝一路帶領著我們，也要謝謝麥順英」。

▲小米甜甜圈研發者麥順英表示：「有錢大家賺」 。（圖／記者吳奕靖攝）