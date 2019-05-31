冷吱吱夜泡蘇澳冷泉也行　6/1起每日09：30~19：30無公休

▲▼夜泡蘇澳冷泉，6/1起每日09：30~19：30無公休。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

炎炎夏天，冷泉讓你冷吱吱好不舒暢快活！蘇澳冷泉公園新園區完工在即，為迎接炎夏消暑遊客，蘇澳鎮公所於6月1日起，將延長個人湯屋營業時間至晚上7時30分，另外在暑假期間，也將每日營業並暫停公休，以服務各地來訪遊客有充分時間體驗冷泉魅力。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉終年攝氏22度，冬日泡湯身體發熱可禦寒，夏日泡湯，猶如浸泡冰涼碳酸汽水中，浸泡後涼爽暢快，蘇澳冷泉之美名，因此吸引各地遊客來訪體驗。

因炎夏將至，冷泉泡湯人數逐漸增加，為滿足各地遊客泡湯需求，鎮公所於6/1起，延長傳統個人湯屋營業時間，從原本上午9時30分至15時30分延長至晚上7點30分，以提供遊客更充裕的泡湯時間。

除蘇澳冷泉傳統個人湯屋延長營業時間，阿里史冷泉區及男女浴池也同步開始收費，全票70元半票40元，3歲以下及蘇澳鎮民免費入場，收費時間為每日9至18時。

蘇澳鎮公所說明，蘇澳冷泉再造工程已進入收尾階段，現正籌備開幕系列活動，預告2019年暑假將帶給各地遊客全新的冷泉鮮體驗，屆時歡迎民眾一同共襄盛舉，到蘇澳瘋冷泉、嗨一夏，詳細服務資訊請洽蘇澳冷泉個人湯屋03-9960645詢問，個人湯屋地址：蘇澳鎮冷泉路6之4號。