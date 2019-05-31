免費消暑樂園「大佳兒童戲水區」6/1開放！暑假加碼天天開

▲大佳兒童戲水區明（1日）起開放。（圖／臺北市政府工務局水利工程處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

炎炎夏日帶小朋友玩水消暑又不想花錢，政府設置的戲水區是不錯的選擇，大佳河濱公園明（1日）起開放兒童戲水區，有大型圓圈、竹蜻蜓和巨型花朵設施，讓小朋友免費瘋玩！6月和9月噴水時間為每週六、日下午3至6點；暑假期間則加碼開放平日場次，天天都可以來玩水。

▲大佳兒童戲水區中間設有彩色大圓圈、竹蜻蜓、圓柱、巨型花朵等造型噴水設施，讓小孩免費瘋玩。

因應夏季到來，北市水利處宣布，從明（1日）起開放兒童戲水區，中間設有彩色大圓圈、竹蜻蜓、圓柱、巨型花朵等造型噴水設施，加上2017年新設的「共融式沙坑遊戲場」，大佳河濱公園功能更完備，讓小朋友玩沙、玩水、攀岩及溜滑梯願望一次達成，佔地廣大的公園，也可騎自行車、溜滑板、玩直排輪和草地野餐。

水利處表示，今年於6月1日起正式開放戲水區，6月和9月噴水時間為每週六、日下午3至6點，端午節及中秋節也同步開放。暑假期間，則加碼開放平日場次，7月至8月天天都可以來玩水，噴水時間為每日上午10:00~10:40、11:00~11:40、15:00~18:00。

▲關渡碼頭廣場設置「景觀乾式噴泉」，同步自6月起開始噴水。



此外，關渡碼頭廣場也設置僅能「眼」觀不能玩的「景觀乾式噴泉」，同步自6月起開始噴水，景觀乾式噴泉擁有26個噴頭，搭配七彩的LED燈光變換效果，看著噴泉水花與光影舞動，也為夏日夜晚增添浪漫的氣息。6月及9月為每周六、日晚上5至8點，7月及8月則為每日晚上5至8點開放。