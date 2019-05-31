走入時空隧道　穿越山東古城體驗在地DIY

文／七逗旅遊網提供

想暫時逃離辦公室或課業的壓力，推薦到另一個完全不同的環境轉換心情，喜歡陸劇，推薦到中國山東走走，古色古香的風景的讓人彷彿穿越時空，進入古裝劇般的場景，而且不用花費冗長的飛行時間就能抵達！



▲推開牟氏莊園大門，展開一趟時空之旅！（圖／喜鴻假期提供）

到山東旅遊，拜訪牟氏莊園、周村讓您來場穿越時空的主題之旅，還可以在當地體驗特別的DIY手作活動！牟氏莊園有「中國民間小故宮」的別稱，是中國北方規模最大、保存最完整的封建地主莊園。莊園由多組四合院結合而成，精美、講究細節的工藝創造出如大型藝術品般的建築，置身其中，彷彿也成為這幅古典畫中美麗的風景。這樣的景色，曾吸引經典電視劇《戲說乾隆》劇組到這邊拍攝。

逛莊園之餘，還可以體驗DIY花餑餑！花餑餑就是造型精緻的饅頭，外型像藝術品一樣美麗，也是膠東地區特有的民間美食，象徵祝福與紀念。使用麵粉、簡單的工具，一朵嬌花、可愛的卡通人物就從您手中誕生！



▲古色古香的周村。（圖／喜鴻假期提供）

逛完牟氏莊園還是意猶未盡？那就來古商業城周村，感受已有600年歷史的古早味吧！周村以手工業、農副業聞名，在清朝後期時，更因為成為通商口岸、多間大型綢布店進駐而變得更加繁榮。周村由大街、絲市街、銀子市街等組成，各式各樣的老店、老建築還保留在街道上，入內走走總是能得到許多驚喜。

漫步周村時，千萬別錯過在地美食「周村燒餅」！周村燒餅的外觀不像我們印象中那樣是厚實的四方形，而是灑滿芝麻的輕薄圓餅，薄、香、酥、脆的口感令人齒頰留香，除了買些燒餅當伴手禮外，親手製作更是超有成就感又有趣的體驗。



▲帥氣的定遠艦讓人感受到和辦公室日常很不一樣的海軍生活。（圖／山東省旅遊發展委員會提供）

在1894年的甲午海戰中，有一個重量級的角色「定遠艦」表現不俗，儘管最後定遠艦仍被擊沉，但也獲得了「永不沉默的定遠」的美名。想重溫定遠艦的英姿，除了上網google外，到山東省威海市的定遠艦景區可親眼看到1:1等比例複製的定遠艦，還能參觀內部的魚雷發射室、軍官會議室、廚房……等設施。景區中除了複製版的定遠艦，也展示了北洋海軍、甲午戰爭相關文物。



▲東方影都萬達希爾頓逸林酒店。（圖／喜鴻假期提供）

喜鴻假期山東限定行程帶您體驗多樣化的在地人日常，除安排DIY燒餅、花餑餑外，還可以到中國三大年畫產地之一的楊家埠民俗村製作木板年畫。另外住宿上特別升等青島5星酒店「東方影都萬達希爾頓逸林酒店」海景房2晚，睡前或一早起來都有無敵海景迎接您，帶來一整天的好心情，現代感十足的設計高端大氣，在訂房網站上也有很高的評價。

推薦行程：

＊第二人折3千

▲ 趣味山東～八仙渡景區、張裕葡萄酒、牟氏莊園、周村古大街～製作燒餅ＤＩＹ、黃金海岸8日遊(升等青島五星海景房)[含稅]►►►

更多資訊：

山東旅遊資訊網

喜鴻假期

全國服務專線：412 - 8618（使用手機撥號請加 02）