圖、文／七逗旅遊網提供
炎炎夏日，想到極地般的冰雪世界暢快消暑，不必在飛機上ㄍㄧㄥ整天，飛往緯度超高的國家，現在只要到中國山西，也能在特殊的天然冰洞群中，體驗極速冷卻的冰涼快感！
▲冰以各式各樣的形態呈現在雲丘山冰洞群中。（圖／喜鴻假期提供）
2019年2月，山西全新景點「雲丘山冰洞群」首次開放，已經有3百多萬年歷史的雲丘山冰洞群隱藏在深山之中，是個超級祕境。但雲丘山的緯度並不高，在北緯38度的地理條件下，竟然出現了如此大規模的冰洞，也讓這裡的科學研究價值大大提升。洞內彷彿一個冰的博物館，冰筍、冰柱、冰錐、冰葡萄、冰菇……，10多種不同形態的冰讓人驚嘆連連。就算是夏天，洞窟中的溫度依然在0度以下，再加上人為精心打造的特殊燈光，就像進入一個彩色大冰箱。
▲古城也有「夜生活」！夜裡的平遙古城依然十分熱鬧。（圖／喜鴻假期提供）
在山西，由人為建造的骨灰級景點則有平遙古城，這裡可是中國4大古城之一，已經有2700多年的歷史。古城的城牆、街道、民宅、店鋪、廟宇都保存得相當完好，仍看的到原來的特色，任何角落都是拍古典美照的絕佳背景牆。而而「晉」是山西簡稱，這裡也是「晉商」的發源地，清朝晚期，中國就有許多「票號」（古代版的銀行），把總部設在古城中，堪稱是「中國古代華爾街」。
▲當彩虹出現，壺口瀑布顯得既夢幻又有氣勢。（圖／shutterstock.com提供）
中國第二長河──黃河流經山西，當黃河經過晉陝大峽谷時，形成了可和雲丘山冰洞群壯觀指數PK的壺口瀑布，滾滾的河水氣勢驚人，從崎嶇的岩壁一洩而下，還會激起濃濃的水霧，夢幻的彩虹也經常在這片舞台上軋一角，為壯闊的景色增添溫柔的色彩。站在瀑布附近，巨大的水聲隆隆作響，奶茶般的色澤非常特別。
▲太原富力鉑爾曼酒店。（圖／喜鴻假期提供）
喜鴻假期山西限定行程保證入住5星級的太原富力鉑爾曼酒店，同時也兼顧您渴望深入在地生活的心情，安排入住平遙會館，在冬暖夏涼的傳統大炕頭上享受一夜好眠，同時於古典的裝潢與環境中感受濃濃的在地文化。
▲平遙會館充滿山西風味。（圖／喜鴻假期提供）
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免搭長途飛機也能看冰洞！中國山西骨灰級奇景世界稀有
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