影／到日本買到手軟！東京近郊超好逛「5大Outlet商場」懶人包

▲Outlet是旅客赴日旅遊必去購物的地方。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

Outlet是台灣旅客到日本旅遊必排入旅遊行程的掃貨好去處，大從歐美國際精品品牌至日本在地品牌、藥妝、服飾等應有盡有，讓旅客可以用實惠的價格購入。在東京近郊，就有5間必逛的Outlet商場，不僅能買到CP值高的精品，加上便利交通，一出車站就可以開始逛街！

▲日本三井Outlet木更津。（圖／記者蔡玟君攝）

三井Outlet 木更津

三井Outlet 木更津在2018年完成第三期擴建，總共總計308間店鋪讓這裡成為日本最大Outlet！商場內包括日本唯一的「Mercedes-Benz」Outlet概念店，從行李箱、帽子、服飾、毛巾到車用周邊，Mercedes-Benz的系列商品在這裡都能看到，此外，在概念店外更有販售Benz一系列車款，是連男性顧客都會在這裡淪陷的店鋪。

▲日本唯一的「Mercedes-Benz」Outlet概念店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲甚至名車也在Outlet展示販售。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首次進駐Outlet的「DEAN & DELUCA」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲DEAN & DELUCA附設的選物店。（圖／記者蔡玟君攝）

特色的店舖還包括首次進駐Outlet的「DEAN & DELUCA」。DEAN & DELUCA為來自美國的頂級超市品牌，提供多樣化高級食材，之後更衍生出咖啡廳，讓旅客選購食材後還能坐下來品啜咖啡香氣，同時結合選物店概念，提供一系列生活雜貨到食品販售，開幕後就成為Outlet裡面最受歡迎的店家。

地址：日本千葉縣木更津市金田東3-1-1

▲三井Outlet 幕張。（圖／取自維基百科）

三井Outlet 幕張

三井Outlet 幕張可說是交通最方便的Outlet，從東京車站出發，搭乘JR只要30分鐘左右就能抵達，幕張商場內共有137間店鋪，規模雖比木更津小，但從知名精品到運動品牌都有，加上離東京市中心近，因此想要悠閒逛上一整天都沒有問題。

為了方便旅客，Outlet內也提供外幣兌換服務和免費WiFi，甚至也有引進知名藥妝店在Outlet內設櫃，海外旅客若出示護照，以及搭配指定信用卡付款，還可以享有9折優惠券和500日圓的購物券，若是想要就近掃貨，幕張會是最方便的選擇。

地址：千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1

▲三井Outlet入間。（圖／翻攝自維基百科）

三井Outlet 入間

三井Outlet入間是最適合親子前往的Outlet，因為這裡提供可以讓小朋友盡情施放活力的彈跳區，還有最新開幕的親子空間中，讓小朋友可以在這裡盡情塗鴉、玩耍，若是想要逛街，總店鋪數達到210間的商場內，還有知名藥妝店松本清Outlet，三麗鷗家族商店等，從精品到可愛商品或生活小物，在這裡都能一次買齊。

此外，從6月1日起，巨型的「布丁狗」將巡迴三井Outlet各商場，6月1日與2日將在入間Outlet展出，超可愛的巨型布丁狗將躺在商場內，讓旅客來拍照打卡，還有三麗鷗家族Cafe，用可愛的三麗鷗家族人物療癒所有旅客的心。

地址：埼玉県入間市宮寺3169-1

▲東京酒酒井Outlet,。（圖／記者蔡玟君攝）

酒酒井PREMIUM OUTLET

酒酒井Premium Outlet屬於Premium體系，以歐美系品牌為主，「酒酒井Premium Outlet」共擁有180個品牌店鋪，結合藝術裝置設計的商場，每一間店鋪都只有一層樓，讓賣場整體視覺看起來更加開闊，也因為占地廣闊，讓旅客在這裡可以悠閒的逛街購物，而不會感到擁擠，品牌部分，包括台灣旅客喜愛的Skechers、agnès b、earth music & ecology等等，在這裡都能找到。

▲東京酒酒井Outlet商場夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京酒酒井Outlet離成田機場最近。（圖／記者蔡玟君攝）

酒酒井PREMIUM OUTLET更是離成田機場最近的Outlet商場，從機場搭乘接駁車出發，只要15分鐘就能抵達，許多旅客更會將此當作行程最後一站，在這裡盡情大買特買，再直接前往機場。

地址：千葉縣印旛郡酒々井町飯積2-4-1

▲輕井澤王子購物廣場（圖／取自軽井沢・プリンスショッピングプラザ粉絲專頁)

輕井澤王子購物廣場

輕井澤王子Outlet是旅客到輕井澤旅遊必去的購物廣場，與上述幾間Outlet不同，以夏天綠意美景聞名的輕井澤，旅客可以在芬多精充足的綠色森林環抱下，走進輕井澤王子購物商場內，享受購物樂趣，天氣好時，在草皮區也會設有座位，讓旅客在這裡曬太陽休息，可說是最療癒的Outlet商場。

▲輕井澤王子購物廣場內部。（圖／記者蔡玟君攝）

想要前往輕井澤王子Outlet，只要搭乘北陸新幹線東京出發，約70分鐘就能直達，從JR輕井澤車站一出站就能開始逛街，加上占地廣闊，商場內共擁有240間品牌店鋪，從美食到精品、彩妝、日系、運動品牌在這裡都能找得到，且由於占地廣闊，且為了不影響周邊景觀，因此店鋪均集中在一樓，僅少部分設置於2樓，讓親子旅客或是身心障礙者也能盡情在這購物。

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤

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