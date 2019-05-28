國際級「經典黃框」快閃新竹魚鱗天梯！120hr拍出雜誌美照

▲「經典黃框」位置正好｢框住｣消波塊魚鱗天梯，與草地、水岸與天空等自然美景融合。（圖／新竹市府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

Instagram打卡點「魚鱗天梯」旁出現新玩意！國家地理雜誌「經典黃框」即日起至6月1日快閃新竹，位置正好「框住」消波塊魚鱗天梯，與草地、水岸與天空等自然美景融合，成為新竹限定的雜誌封面，限時120小時讓民眾拍照打卡。

「國家地理雜誌」看準竹市水環境，即日起至6月1日設置品牌經典黃框於魚鱗天梯旁，120個小時讓民眾前來與魚鱗天梯「同框」，拍出專屬的雜誌封面照。6月2日將移至新港二路旁路跑會場「2019國家地理世界海洋日路跑」，讓跑者與民眾一同前來深入新竹水岸之美。

▲「國家地理雜誌」看準竹市水環境，即日起至6月1日設置品牌經典黃框於魚鱗天梯旁。



產發處表示，日前頭前溪高灘地「新竹左岸」獲經濟部水利署肯定，從全國十多個縣市中脫穎而出，獲頒2019全國水環境大賞的「水漾景觀獎」，是非六都中唯一獲此殊榮的城市，也讓國家地理雜誌看準竹市優美水岸，與竹市府合作，將品牌經典標誌「國家地理雜誌經典」搬到新竹漁港魚鱗天梯。

▲經典黃框6月2日將移至「2019國家地理世界海洋日路跑」會場。

產發處長吳甲天表示，6月2日新竹漁港將舉辦「世界海洋日路跑活動」，沿途深入南寮漁港、17 公里海岸線、金城湖賞鳥區與港南運河等秘境，邀請民眾一同走進生態、深度體驗微笑水岸的魅力，並透過路跑活動認識瀕臨絕種的海洋生物「曲紋唇魚」，以實際行動共同保護海洋。