ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

國際級「經典黃框」快閃新竹魚鱗天梯！120hr拍出雜誌美照

ETtoday旅遊雲

▲國家地理雜誌看準竹市水漾環境特色，自5月28日起至6月1日，設置經典黃框於魚鱗天梯旁。（圖／新竹市府提供）

▲「經典黃框」位置正好｢框住｣消波塊魚鱗天梯，與草地、水岸與天空等自然美景融合。（圖／新竹市府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

Instagram打卡點「魚鱗天梯」旁出現新玩意！國家地理雜誌「經典黃框」即日起至6月1日快閃新竹，位置正好「框住」消波塊魚鱗天梯，與草地、水岸與天空等自然美景融合，成為新竹限定的雜誌封面，限時120小時讓民眾拍照打卡。

「國家地理雜誌」看準竹市水環境，即日起至6月1日設置品牌經典黃框於魚鱗天梯旁，120個小時讓民眾前來與魚鱗天梯「同框」，拍出專屬的雜誌封面照。6月2日將移至新港二路旁路跑會場「2019國家地理世界海洋日路跑」，讓跑者與民眾一同前來深入新竹水岸之美。

▲國家地理雜誌看準竹市水漾環境特色，自5月28日起至6月1日，設置經典黃框於魚鱗天梯旁。（圖／新竹市府提供）

▲「國家地理雜誌」看準竹市水環境，即日起至6月1日設置品牌經典黃框於魚鱗天梯旁。

產發處表示，日前頭前溪高灘地「新竹左岸」獲經濟部水利署肯定，從全國十多個縣市中脫穎而出，獲頒2019全國水環境大賞的「水漾景觀獎」，是非六都中唯一獲此殊榮的城市，也讓國家地理雜誌看準竹市優美水岸，與竹市府合作，將品牌經典標誌「國家地理雜誌經典」搬到新竹漁港魚鱗天梯。

▲國家地理雜誌看準竹市水漾環境特色，自5月28日起至6月1日，設置經典黃框於魚鱗天梯旁。（圖／新竹市府提供）

▲經典黃框6月2日將移至「2019國家地理世界海洋日路跑」會場。

產發處長吳甲天表示，6月2日新竹漁港將舉辦「世界海洋日路跑活動」，沿途深入南寮漁港、17 公里海岸線、金城湖賞鳥區與港南運河等秘境，邀請民眾一同走進生態、深度體驗微笑水岸的魅力，並透過路跑活動認識瀕臨絕種的海洋生物「曲紋唇魚」，以實際行動共同保護海洋。

關鍵字： 新竹旅遊 魚鱗天梯 經典黃框 國家地理雜誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

這個「素食小夜市」全台跑透透

Lady M將在台中開出全台第三家店

鹿港藝術村上千盞燈籠高高掛

美翻！彰化天空步道鳳凰花爆發中

影／「湖口秘密基地」住1晚500元

時飴千層蛋糕在桃園與基隆也買得到

台北流行音樂中心將啟用可容納6千人

板橋超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

衝綠島！交通、景點、美食懶人包

沖繩單軌電車全新4車站10月開通

熱門行程

最新新聞更多

春遊補助還有6成空房　上網買旅平險搶..

華航蟬聯公司治理評鑑前5%殊榮

國際級「經典黃框」快閃魚鱗天梯！

泰國計畫開收「旅遊稅」泰銖100元

全台最大的廟宇迷宮公園在雲林！

專家告訴你如何快點拿到拖運行李！

超浮誇！台中特色早餐店漢堡夾雞排

內湖「3處自然系美拍景點」玩上一天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366