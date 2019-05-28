全台最大！雲林迷宮公園竟有73個景點　還有一座繽紛彩虹橋

文、圖／那倆人玩樂人生
位於雲林褒忠的五年千歲據說是有求必應
五年千歲代表十二王爺 相傳是玉皇大帝指派的來人間代天巡狩的十二王爺
五年千歲公園就位於馬鳴山鎮安宮前
據說公園這塊地可是風水寶地呢～
馬鳴山鎮安宮五年千歲公園是全台最大的迷宮公園
占地2公頃約73個景點需花費90分鐘才能走完
你一定也覺得90分鐘很誇張對吧！！
來走一會你就知道了
準備好了就Let's GO～
第一次來走的朋友不用擔心會迷路喔
園區都有指標 看著走就對了
如果走不完有緊急出口（捷徑）可以脫逃
園區內有不少階梯和爬坡
請各位衡量自己適不適合
那倆人就是太"牙給" 揹著小沙米，結果Linda無法負荷
所以只好緊急出口脫逃出去
所以大家要先衡量自己的身體，千萬別太逞強～
從高處望過去，壯麗景色盡收眼裡
每走一段路都令人驚嘆連連
每個地方都很用心打造
群仙洞空間不大好走，加上一旁就是水池
所以有攜帶老人和小孩都要特別注意
走出山洞迎接而來的是美麗彩虹橋
從照片仔細看彩虹橋坡度很陡
說實在走上去真的讓人有點心驚驚
彷彿在坐雲霄飛車的感覺
制高點可以將園區一覽無遺
園區每個角落 處處都是美景
園區內有許多的制高點
就像這隻麒麟站的點也是
遠遠就看得到他 每次總以為要到了
但總是九彎十八拐的繞呀繞～
繞很久才登上了這裡的制高點
最後Jason為了不讓Linda跟小沙米等太久
還是有繞了一些捷徑才能提早出來～
若是純粹走馬看花的朋友90分鐘應該夠
但若你是走走停停外加拍照 一定能待上更久
切記入園前記得先上洗手間 因為進去後可是沒有洗手間喔～
五府千歲公園
地址：雲林縣褒忠鄉馬鳴村振安路31號
開放時間：08：00－17：00