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全台最大！雲林迷宮公園竟有73個景點　還有一座繽紛彩虹橋

點評：感覺走完腿會痠炸><
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▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

文、圖／那倆人玩樂人生

位於雲林褒忠的五年千歲據說是有求必應

五年千歲代表十二王爺 相傳是玉皇大帝指派的來人間代天巡狩的十二王爺

五年千歲公園就位於馬鳴山鎮安宮前

據說公園這塊地可是風水寶地呢～

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

馬鳴山鎮安宮五年千歲公園是全台最大的迷宮公園

占地2公頃約73個景點需花費90分鐘才能走完

你一定也覺得90分鐘很誇張對吧！！

來走一會你就知道了

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

準備好了就Let's GO～

第一次來走的朋友不用擔心會迷路喔

園區都有指標 看著走就對了

如果走不完有緊急出口（捷徑）可以脫逃

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

園區內有不少階梯和爬坡

請各位衡量自己適不適合

那倆人就是太"牙給" 揹著小沙米，結果Linda無法負荷

所以只好緊急出口脫逃出去

所以大家要先衡量自己的身體，千萬別太逞強～

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

從高處望過去，壯麗景色盡收眼裡

每走一段路都令人驚嘆連連

每個地方都很用心打造

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

群仙洞空間不大好走，加上一旁就是水池

所以有攜帶老人和小孩都要特別注意

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

走出山洞迎接而來的是美麗彩虹橋

從照片仔細看彩虹橋坡度很陡

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

說實在走上去真的讓人有點心驚驚

彷彿在坐雲霄飛車的感覺

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

制高點可以將園區一覽無遺

園區每個角落 處處都是美景

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

園區內有許多的制高點

就像這隻麒麟站的點也是

遠遠就看得到他 每次總以為要到了

但總是九彎十八拐的繞呀繞～

繞很久才登上了這裡的制高點

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

最後Jason為了不讓Linda跟小沙米等太久

還是有繞了一些捷徑才能提早出來～

若是純粹走馬看花的朋友90分鐘應該夠

但若你是走走停停外加拍照 一定能待上更久

切記入園前記得先上洗手間 因為進去後可是沒有洗手間喔～

▲雲林五年千歲公園－全台最大的迷宮公園。（圖／《那倆人玩樂人生》提供）

五府千歲公園

地址：雲林縣褒忠鄉馬鳴村振安路31號
開放時間：08：00－17：00

＊該文章由《那倆人玩樂人生》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 五年千歲公園 雲林廟宇迷宮公園 雲林旅遊 親子旅遊 雲林秘境

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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