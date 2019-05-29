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全家人一起過暑假！去亞洲這3個樂園最好玩

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圖、文／七逗旅遊網提供

暑假就要到了，今年，您打算帶寶貝到哪些地方玩？趁著這時候孩子放長假，最適合去國外旅行，來自台灣的機票比價平台go票機推薦到中國、韓國、馬來西亞玩，不用搭很久的飛機，又有好玩的主題樂園等著你！

▲▼亞洲樂園。（圖／go票機提供）
▲珠海長隆國際海洋度假區擁有全世界最大的水底觀景穹頂。（圖／珠海長隆國際海洋度假區提供）

全球最大的水族館離您很近，就在中國珠海市的珠海長隆國際海洋度假區！度假區日夜都精彩，白天可以到8大主題區逛逛，「海洋大街」巨大的LED天幕及四周裝飾讓人一進來就彷彿置身海底世界；「海豚灣」的5D城堡影院帶來逼真的觀賞體驗；「雨林飛翔」、「極地探險」、「海象山」、「極地探險」、「繽紛世界」多項有趣的設施讓孩子玩不膩，還能觀賞海牛、白鯨、北極熊、企鵝、鰩魚等生物，可愛聰明的小白鯨擔綱演出的白鯨劇場，更是讓人難忘的精采演出！

晚上，「橫琴海」閃亮亮的造型花車上演海洋夜光大巡遊；由150架無人機帶來的大型煙火表演海洋保衛戰令人目不轉睛；想看優質的馬戲表演，橫琴國際馬戲城也能滿足您！另外，自從2018年港珠澳大橋開通後，對臺灣人而言，從香港去珠海長隆國際海洋度假區是目前最方便的方法，若假期夠長，還可以順便玩香港、澳門喔！

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▲▼亞洲樂園。（圖／go票機提供）
▲爸爸媽媽跟孩子開心玩樂園設施之餘，還可以一邊追星，到南韓人氣偶像G-Dragon權志龍參與設計的綜合娛樂空間AC.III.T、早午餐咖啡廳UNTITLED，度過美好的時光。（圖／濟洲神話世界提供）

暑假來韓國濟州島，除了可到海邊玩水消暑外，主題樂園濟洲神話世界是絕佳的選擇！目前樂園分為5個區域，分別是與全球知名3D動畫製作公司TUBAn合作的「神話主題公園」、濟洲最大的水上樂園「神話水上樂園」、「變形金剛汽車人聯盟」、「濟州神話世界YG娛樂鎮」、「濟州神話世界『獅門影城』」，其中獅門影城與獅門影業合作，未來正式開放後，可以在這裡體驗《饑餓遊戲》、《暮光之城》、《分歧者》等電影的經典場景。

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▲▼亞洲樂園。（圖／go票機提供）
▲馬來西亞樂高樂園。（圖／樂高樂園LEGOLAND Malaysia提供）

亞洲第一座樂高主題樂園就在馬來西亞，是座讓樂高迷尖叫連連的夢幻天堂，也適合全家大小一起來玩耍！樂園以樂高元素打造，共有7大主題景區，其中迷你樂園以超過3千萬塊的樂高積木堆疊出許多亞洲知名地標，您可以帶孩子漫步在迷你版的馬來西亞國油雙峰塔、獅頭魚尾、泰姬陵……等景點，認識不同的名勝。除了陸上可愛的主題園區，這裡也有最適合夏天玩的水上樂園。更令人興奮的是，暑假來樂園，還可以到今年5/9才開幕的海洋探索中心，帶孩子認識海洋世界。雖然樂園位在馬來西亞，但若打算一下飛機就直衝樂園，建議買機票時，搭到新加坡樟宜機場再前往樂園，才是最快的方式！

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想給家人一段最難忘的出遊回憶嗎？現在就可以打開go票機網站或手機app，以最理想的價格，預訂今年暑假的機票囉！

更多資訊：
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