君品酒店加拿大太子龍蝦快閃月又來了　6/1開跑



▲君品酒店加拿大太子龍蝦快閃月又來了。（圖／君品酒店提供）



旅遊中心／綜合報導

太子活龍蝦又來了！君品酒店雲軒西餐廳自6月1日至6月30日午、晚餐時段，再次推出全台唯一初夏限定美饌「加拿大太子龍蝦快閃月」，每人2,380元+10%，可享每天自加拿大艾德華王子島24小時空運急送來台的生猛太子活龍蝦2隻，還可品嚐自助餐檯供應超過20種的有機蔬菜、當令現流海鮮、多款現榨果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點。



來自加拿大艾德華王子島的「太子活龍蝦」，是加拿大政府規定僅可於6月進行捕撈，產量更為稀少矜貴，光是提供給北美區的老饕就足以完售。加拿大太子活龍蝦，可以比喻為龍蝦界的小犢牛，因在未換殼前就進行捕撈，重量僅300公克，整體保有細嫩的肉質，不同於一般成年龍蝦的紮實口感。雲軒西餐廳主廚王輔立為保留龍蝦最原始的鮮美，以蔬菜高湯將龍蝦水煮，鎖住肉質的鮮甜與維持細緻口感，絕對是今夏不容錯過的限定鮮美體驗。





▲雲軒西餐廳。（圖／君品酒店提供）



另外，美麗信花園酒店雨林餐廳6月1日起至6月30日止，針對炙熱夏天推出「放膽夏日˙氣溫越高折越多」高溫餐飲活動；每日將依照「中央氣象局」官網顯示的台北地區傍晚17:00點前最高氣溫，於美麗信官方臉書17:30公佈隔日雨林餐廳繽紛百匯自助餐折扣。高溫折扣數部份，32度打9折、33度打85折、34度打8折、35度以上皆為75折。





▲美麗信花園酒店雨林餐廳。(圖／美麗信花園酒店提供)