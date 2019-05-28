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花生仁湯變冰沙！萊爾富獨家聯名泰山　推出限量3款台味冰沙

點評：夏天就是要吃冰啊～
ETtoday餓勢力

文／Sharelife分享生活
圖／萊爾富

近期各大超商在銷售商品上打得火熱，接連推出聯名及獨家商品，迎接夏日的到來，別具特色的消暑冰品接連上市，此次萊爾富再推出復刻古早味飲品「花生牛奶冰沙」，夏天想來一杯飲料解渴消暑，又有新選擇囉。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

花生牛奶冰沙

花生牛奶冰沙是萊爾富攜手泰山獨家合作推出的聯名新品，首度將花生仁湯變成冰沙，打造香醇的花生牛奶冰沙，以新鮮的牛奶加入台灣花生，完美還原出記憶裡最熟悉的滋味！今夏限量販售，推出10萬杯。除了花生牛奶冰沙外，萊爾富也加碼推出兩款飲品！「檸檬雪酪冰沙」與「綠豆殺牛奶冰沙」！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

綠豆殺牛奶冰沙

綠豆殺牛奶冰沙精選大顆綠豆，搭配新鮮牛奶，以黃金比例調配而成的綠豆沙牛奶，每口皆能品嚐到綠豆的綿密鬆軟口感，一口喝下去不只解渴還退火呢。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

檸檬雪酪冰沙

不喜歡花生、豆類的朋友，不妨嚐試這款新上市的檸檬雪酪冰沙，選用檸檬為基底，加入香醇牛奶，最後再添加大量椰果增添嚼勁口感，打造酸甜滋味，喜歡嚼感的朋友別錯過這款啦！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

三款最具「台味」的消暑飲品今（22日）在萊爾富上市囉，「花生牛奶冰沙」、「綠豆殺牛奶冰沙」與「檸檬雪酪冰沙」每杯售價59元，現在有期間限定優惠，今日起至6/18 ，全品項冰沙皆享優惠價49 元，另外5/22至6/18 ，Hi Café 大杯拿鐵與美式咖啡，任選第2杯享7折優惠。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 萊爾富 花生牛奶冰沙 綠豆殺牛奶冰沙 檸檬雪酪冰沙

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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