搬家搬兩次秘辛曝光！「林東芳牛肉麵」踩地雷成漲價原因？





▲即使搬了兩次家，林東芳牛肉麵還不到用餐時刻，外面已聚集眾多國內外顧客排隊，準備入內用餐。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

台北市「林東芳牛肉麵」名氣頗盛，卻因一直搬家引發眾議，從八德路老店面經營3、40年後，去年1月搬遷到安東街2樓店面，氣派的兩層樓據傳砸下2000萬裝潢整修，卻因誤踩「土地使用分區管制自治條例」地雷，最終收攤撤離，搬回僅距離200公尺的八德路二段上。

「林東芳牛肉麵」原在八德路舊址發跡，去年1月才搬遷到安東街1、2樓店面，不過因使用分區為住三，依規定二樓以上不得做餐飲業使用，遭到鄰居檢舉，經北市都發局現場勘查後，遭罰6萬元，並限期在3個月內改善。

▲林東芳牛肉麵二度搬遷道到八德路二段上。（圖／記者黃靖惠攝）

都發局建築管理科長林玄理說，林東芳牛肉麵之前營業的地址在安東街4-2號，位於第三種住宅區，根據《台北市土地使用分區管制自治條例》規定，營業面積限於一樓與地下一樓使用，但林東芳在一樓與二樓營業，因此遭開罰6萬。林玄理表示，去年7月18日已開行政指導函，11月27日時檢查因未改善，因此開罰6萬罰鍰，今年3月再派員去看時，發現已結束營業，最後於3月12日搬回八德路二段上。

▲林東芳牛肉麵3月12日搬回八德路二段上，僅距離前一間店200公尺。（圖／記者黃士原攝）

「林東芳牛肉麵」最有名的就是半筋半肉牛肉麵，曾入選CNN台北8大牛肉麵，網路溫度計網路討論度及好評度也奪冠，去年更獲得米其林必比登推介，而今年卻意外沒入圍，據傳單價調漲和牛肉麵湯頭變淡，可能是導致落榜原因。但實際到現場後發現，還不到用餐時刻，外面已聚集眾多國內外顧客排隊，準備入內用餐，證明人氣依舊不墜。