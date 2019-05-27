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板橋大觀國小變身遊樂園！超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

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▲新北市大觀國小「主題式彩虹溜滑梯樂園」。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲大觀國小去年在校內設計了7道彩虹溜滑梯。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

不只是公園瘋建遊戲場，小學也可以變身親子遊樂園！新北板橋大觀國小去年5月在校內設計了7道彩虹溜滑梯、長15公尺的隧道溜滑梯及2座螺旋溜滑梯，瞬即造成一波討論熱潮，在各方引頸期盼下，終於在今年4月底正式啟用，提供大小朋友放電新去處。

▲新北市大觀國小「主題是彩虹溜滑梯樂園」。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲板橋「大觀國小」進階成溜滑梯主題樂園，今年4月底也配合運動會正式對外開放。

板橋「大觀國小」進階成溜滑梯主題樂園，今年4月底也配合運動會正式對外開放！隱身校園內的設施，包括彩虹溜滑梯、螺旋隧道溜滑梯，能讓小朋友盡情玩樂，除了新設的溜滑梯外，校園內還有兩座磨石子溜滑梯，共有11道溜滑梯，加上共融式遊戲器材，小朋友在這裡爬上爬下、鑽來鑽去，成為假日遛小孩的絕佳選擇。

▲新北市大觀國小「主題是彩虹溜滑梯樂園」。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲大觀國小新落成的兒童遊戲場由教育局補助興建設置。

大觀國小新落成的兒童遊戲場由教育局補助興建設置，校方為了改善中庭花園漏水的問題，並善用坡度地形，將環境重新規劃改造，先於去年設置各種不同形式的溜滑梯，又在今年建造具特色且身心障礙學生也能一起玩的遊具，包含爬繩、鳥巢式鞦韆、旋轉盤、平衡木，及一般少見的滑索遊具組，讓學童攀爬、擺盪以及高低差的感官體驗。

▲新北市大觀國小「主題是彩虹溜滑梯樂園」。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲校方目前平日對外開放時間為早上及放學時段，假日則從早上8點開放到下午4點。

校方目前平日對外開放時間為早上及放學時段，假日則從早上8點開放到下午4點，雖然是免費入場，但還是要配合校方的時間，切勿干擾到孩童們上課。

大觀國小
地址：新北市板橋區大觀路一段30號
開放時間：平日 05:30-07:30、下午16:30-18:30；假日 08:00-16:00

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 大觀國小 親子旅遊 彩虹溜滑梯

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